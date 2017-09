Alles Gute, lieber Rolf !

Seelze. Damit hat Rolf Zikowsky nicht gerechnet: Kurz vor 18 Uhr füllte sich sein Geschäft Rilling & Partner an der Hannoverschenstraße in Seelze mit all seinen Freunden und Bekannten vom Shanty Chor Lohnde und der Formation „just for fun“. Freudiger Anlass war der 65. Geburtstag von Zikowsky. „Wir wünschen dir nur das Beste zu deinem Geburtstag und hoffen, dass du noch viele Jahre mit großer Freude und Engagement das Gesicht unseres Shanty Chors sein wirst“, sagte Klaus Hanel. Neben einem Geburtstagsständchen, Blumen, Kuchen und einer Anzeige in der Leine-Zeitung freute sich Zikowsky vor allem über das Erscheinen seiner Freunde. „Ich freue mich über die Überraschung“, so Zikowsky. Auf dem Titelbild zu sehen: Zweiter Vorsitzender Klaus Hanel (links) und Madsack-Verkaufsleiter Maurice Lindenblatt (rechts) beglückwünschen Zikowsky.