Arbeiten für Campus-Kita Garbsen laufen – Bagger bestimmen das Bild auf der Großbaustelle

Garbsen. ​Ein bedeutendes Projekt für die Infrastruktur des Campus Maschinenbau entsteht an der Walter-Koch-Straße: Bis 2019 soll dort eine neue Kindertagesstätte mit 105 Plätzen gebaut werden. Die Einrichtung steht offen für Angehörige der Universität, aber auch für Garbsener Einwohner. Der Baubeginn erfolgt in Kürze.

Über fünf Gruppen soll die Einrichtung verfügen, entsprechend ist das Raumkonzept mit 1150 Quadratmeter Fläche ausgelegt. Es gibt Gruppenräume und Ruhezonen. Das Gebäude bekommt auch eine eigene Küche, da das Ganztagsangebot immer mehr überwiegt. Bis zu 100 Portionen Mittagessen sind herstellbar. Sehr weitläufig und spannend wir der Kita-Garten sein: Auf 5000 Quadratmetern entsteht eine Rennbahn für Boby-Cars und einer Bühne. In welchem Ausmaß Studierende und Mitarbeiter der Universität das Kita-Angebot nutzen werden, ist noch offen. Allerdings ist man sich in Garbsen und auch in der Universität sicher, dass das Angebot genutzt wird. Offen ist auch noch, an welchen Träger die Stadt die Einrichtung überträgt. Mehrere Bewerbungen liegen dau vor. Im Herbst soll die Entscheidung fallen, an welchen Bewerber der Zuschlag erfolgt.

Insgesamt investiert Garbsen fünf Millionen Euro in die Kindertagesstätte. Nebenan erfolgt der bau von Wohnungen für Studierende. Außerdem erschließt die Stadt den Bereich Walter-Koch-Straße mit zwei neuen Kreiseln. Für den Uni-Campus sei dies eine Art Starter-Kit, sagte Bürgermeister Christian Grahl. HB