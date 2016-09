Die gelbe Knolle steht hier im Mittelpunkt

In Berenbostel darf bald wieder nach Herzenslust geschlemmt werden. Das beliebte Kartoffel fest steht nämlich kurz bevor. Am Sonntag, 18. September, von 11 bis 18 Uhr erwartet der Heimatverein Berenbostel das gesamte Dorf und alle kulinarisch Interessierten auf Meyers Hof an der Dorfstraße 54.

Es ist bereits die fünfte Auflage und spätestens seit dem vergangenen Knollenfest ist eines klar: Kulinarische Genüsse rund um die Kartoffel erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Fast jedes Mal mussten die Veranstalter den Verkauf der schmackhaften Kartoffelerzeugnisse einstellen, weil einfach alles leergegessen war.

Auch dieses Mal soll es wieder köstliche Kartoffelpuffer aus der Pfanne mit Apfelmus geben. Erfahrungsgemäß ist das der Stand mit der längsten Menschenschlange. „Alle, die etwas abhaben möchten, sollten sich beeilen“, sagt Ortsbürgermeister und Vorsitzender des Heimatverein Werner Baesmann. Wer gegen Ende kommt, muss damit rechnen, dass nichts mehr davon da ist. Dann können die Besucher aber auf geschmackvolle Varianten wie der Kartoffelsuppe mit Einlage aus dem Topf zurückweichen. Bratwürste und Steaks vom Grill stehen ebenfalls zur Auswahl. Für die Dessertliebhaber wird es erneut eine große Auswahl an Kuchen geben, die dann mit einer Tasse Kaffee das Angebot abrunden sollen.

Natürlich hat der Heimatverein auch darauf geachtet, dass das Rahmenprogramm perfekt auf einen unterhaltsamen Nachmittag abgestimmt ist. Auf die Besucher warten deshalb Kunsthandwerker, die an Ständen ihre prachtvollen Arbeiten ausstellen und zum Verkauf anbieten. Daneben gibt es Vorführungen der Polizei und auch Highlights wie der musikalischen Darbietung des Shanty Chors Hannover und des Musikkorps Berenbostel. Bei all dem Trubel wurden die Kinder nicht vergessen: „Auf sie wartet Spiel und Spaß“, verrät Baesmann.