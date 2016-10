Die Weste passt ihr schon mal: Merle will zur Polizei

Schon immer war es der Berufswunsch der 13-jährigen Merle Langrehr, Polizistin zu werden. Deshalb war sie am Donnerstag bei der Berufsberatung in der Polizeiinspektion Garbsen und informierte sich umfassend über die vielfältigen Möglichkeiten als Kriminalbeamtin.

Von den Auszubildenden Lena Oppermann (26) und Dennis Huth (36) erfuhr sie viele Dinge über den Ablauf des dreijährigen Studiums an einem der Standorte in Nienburg, Oldenburg oder Hannoversch-Münden. „Die Polizeiarbeit ist sehr vielfältig und abwechslungsreich“, sagte Huth. Und Oppermann ergänzte zu den Voraussetzungen als Polizistin: „Strukturiertes Denken, Kommunikation, Sportlichkeit und Teamfähigkeit sind wichtig.“

Mehr Infos auf

❱❱ www.polizei-hannover.de

❱❱ www.polizei-studium.de