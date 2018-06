Dieter Schwandt geht in den Ruhestand – Pädagoge schärft das Profil des JKG ​in besonderer Weise

Garbsen. Eine Ära geht zu Ende: Dieter Schwandt hat das Johannes-Kepler-Gymnasium zehn Jahre lang geleitet, schärfte das Profil der Schule und erreichte eine besondere Außenwirkung für das JKG. Alle Sprecher der Abschiedsfeier waren sich einig, dass Schwandt für die Schule und die Schulkultur in Garbsen viel bewirkt habe.

Viele Redner würdigten die Leistung des Schulleiters als sehr verlässlich und als Vorbild für offene Kommunikation. Auch die Vernetzung zu den anderen Schulen in Garbsen war für Schwandt ein Anliegen. Schwandt kennt sich in der Garbsener Schullandschaft hervorragend aus, weil er bereits viele Jahre an der IGS Garbsen als Lehrer und später Leiter der gymnasialen Oberstufe tätig war. Übrigens immer sehr kollegial, was ein Beispiel zeigt. Bevor er sich als Leiter der Sekundarstufe II bewarb, gab es ein Gespräch mit seinem geschätzten Kollegen Peter Barthel, erst danach folgte seine Bewerbung. Schwandt leitete dann zwölf Jahre den Sek.-II-Bereich und kam 2008 als Schulleiter an das JKG. Dort erlebte er Schule in vielen Facetten und vielen Anforderungen: „Ihre Berufstätigkeit war geprägt durch Kontinuität und Wandel“, assistierte ihm Dezernent Christian Stock von der Landesschulbehörde. Schulreformen, die Rechtsform der eigenverantwortlichen Schule, Inklusion, Abitur nach zwölf Jahren, dann die Reform zurück. Das JKG habe sich gewandelt, sei zur modernen Schule geworden, mit einem Leitbild, mit der Konzeption von Fordern und Fördern und weiteren Schulprogrammen. Ein Anliegen sei es ihm gewesen, auch Schüler aus bildungsfernen Umfeld zum Abitur zu leiten. Gelobt wurde Schwandt dafür, dass er ohne bildungsideologische Diskussionen agiert habe.

Bürgermeister Christian Grahl würdigte den hohen Anspruch, den Schwandt für die Bildungseinrichtung reklamiert habe. Obwohl die Schule als schwer gilt, zeigten indes die Anmeldezahlen, dass sie sehr beliebt in Garbsen sei. HB