Freundeskreis besucht Campus – Riesige Baustelle für neue Fakultät ​ist das Ziel der Exkursion

Garbsen-Mitte. Eine riesige Baustelle, die massigen Gebäudekörper des neuen Maschinenbau-Campus sind weithin sichtbar. Hier entsteht der Komplex, der Wissen schafft. Im Spätsommer 2019 werden die einzelnen Institute der Fakultät Maschinenbau ihren Lehr- und Forschungsbetrieb aufnehmen. Durch besondere Kontakte war nun der Blick hinter die Kulissen der Baustelle für Mitglieder des Freundeskreis aus dem Themenkreis Wirtschaft erstmals möglich.

Die Fäden gezogen für diese besondere Exkursion hatte dafür Roland Machold, früherer Baudirektor der Stadt und einer der Wegbereiter für den Campus in Garbsen. In seiner Zeit reifte die Idee, dass sich der Maschinenbau eine neue Wirkungsstätte in Garbsen suchen sollte. Einer der Haupt-Wegbereiter für diese Idee lebt ebenfalls in Garbsen, Professor Heinz Haferkamp, der viele Jahre eines der größten Maschinenbauinstitute leitete. Der Freundeskreis Garbsen ist seit jeher mit diesem Ideenkonstrukt einer vom Hannover-Campus ausgegliederten Lehr- und Forschungseinrichtung verbunden. Der erste Stepp zum Texchlogiestandort in Garbsen fiel in der Ära des Alt-Bürgermeisters Wolfgang Galler, das PZH wurde erdacht und konzipiert als ein Teil der Fakultät mit den sechs flächenmäßig größten Instituten der Fakultät. Der erste Spatenstich für das PZH wurde 2002 gesetzt, die Einweihung war 2004. Davor war in Garbsen schon das Unterwassertechnikum im Jahr 1995 gebaut worden. Der Technologiestandort Garbsen war geboren. Auf Flächen, die vom Land auf Vorrat bereits in den 1970-er Jahren für die Universität reserviert worden waren. Heute zahlt Garbsen darauf ein: Die Stadt hat Flächen zur Erweiterung am neue Campus erworben und wird diese für Forschungseinrichtungen, Start-Ups und weitere Uni-Dienstleister zur Verfügung stellen. Rund um den Campus hat die Stadt eine Menge Infrastruktur geplant und mit der Realisierung schon begonnen.

Das sind die Straßen mit Kreiseln, die zum Campus führen (Investition rund 3,6 Millionen Euro), und das sind eine Kindertagesstätte am Campus mit 105 Plätzen (Investment rund 5 Millionen Euro) und eine Wohnanlage für Studierende am Campus. Beide Gebäude werden in 2019 fertig. HB