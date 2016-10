Garbsen: Fünf Motoroller und ein Auto in Brand gesetzt

Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Verursachung aus: Am Freitagabend haben Unbekannte in einer Tiefgarage an der Straße Venushof (Auf der Horst) ein Auto und fünf Motorroller in Brand gesetzt.

Ein 25 Jahre alter Passant hatte das Feuer gegen 19.20 Uhr bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Bei deren Eintreffen brannten in der Tiefgarage ein Ford Escort sowie fünf Roller – die Flammen zerstörten alle Fahrzeuge vollständig. Darüber hinaus wurde die Garagendecke durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Die Kripo bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden.