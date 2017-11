Rathaus strahlt in Stadtfarben

Garbsen. In den Stadtfarben rot, blau und gelb erleuchtete das Rathaus in Garbsen-Mitte am Dienstagabend. Der Allstars Eventservice ließ das Rathaus anlässlich der Verleihung des Ehrenrings vom Freundeskreis Garbsen kunstvoll in neuen Farben erstrahlen. Nicht nur der klare Abendhimmel, auch die vielen LED-Strahler und eine Dunst-Maschine erzeugten ein eindrucksvolles Bild von der Stadt-Mitte. Im Innenraum unterstrich eine Beleuchtung in warmen Tönen die Eleganz der Feierlichkeiten und sorgte für eine gemütliche Atmosphäre unter den 200 geladenen Gästen.

Während die Gäste das Büffet und Ambiente in der Rathaushalle genossen, nutzen Geschäftsführer Felix Reinhold und sein Team gemeinsam mit Fotograf Stefan Knaak trotz Regen die Gelegenheit, das illuminierte Rathaus in eindrucksvollen Bildern festzuhalten. „Bereits letztes Jahr haben wir einen Fotokalender veröffentlicht, der viele Wahrzeichen und markante Gebäude in einem vollkommen neuem Licht zeigt. Auch für das Jahr 2018 planen wir einen Kalender, indem das Rathaus zu sehen sein wird“, so Reinhold. Bereits am gestrigen Abend zeigten sich die Gäste von den Lichtstimmungen fasziniert. Obwohl Allstars selbst in Garbsen ansässig ist, war das Rathaus die erste Illumination im Stadtgebiet. „Wir lassen in ganz Norddeutschland Lichter und Augen strahlen. Morgen sind wir in Cuxhaven gebucht“, so Reinhold. Einen Eindruck über die vielseitigen Lichtstimmungen und Inszenierungen sind im Internet auf www.allstars-events.de erhältlich.

Bildquelle Lichtstars.de – Illumination Rathaus Garbsen © Stefan Knaak: Knaak