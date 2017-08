Zwei Generationen Schlager auf einer Bühne – Olaf der Flipper und seine Tochter Pia Malo treten gemeinsam im Shopping-Plaza auf

Garbsen-Mitte. Berühmt geworden ist er als Teil der erfolgreichen Schlagerband „Die Flippers“. Seit deren Auflösung 2011 ist er als Solokünstler aktiv: Die Rede ist von Olaf Malolepski, besser bekannt als „Olaf der Flipper“. Sein bereits sechstes Solo-Album „Daumen hoch“ erschien am 11. August und landete direkt auf Platz vier der Albumcharts – für den Ex-Flipper der höchste Charteinstieg als Solokünstler. Kein Zufall war es, dass Pia Malo am selben Tag ihr zweites Album „Du tust mir gut“ veröffentlichte. Denn Pia Malo ist die Tochter von Olaf dem Flipper und selber seit Jahren als Schlagersängerin erfolgreich – schließlich bekam sie ihr Talent in die Wiege gelegt. Vater und Tochter verstehen sich prächtig, sind häufig zusammen unterwegs und stehen dabei auch gemeinsam auf der Bühne. Aktuell touren die beiden durch Deutschland und stellen ihre neuen Alben vor.

So auch am vergangen Donnerstag im Shopping-Plaza in Garbsen. Kurz nach 17 Uhr betrat zunächst Pia Malo die Bühne uns heizte dem Publikum mit ihrer rockig angehauchten Single „Du tust mir gut“ aus dem gleichnamigen Album bereits ordentlich ein. Besonders groß war der Jubel bei den rund 150 Fans im Einkaufszentrum dann, als Olaf der Flipper endlich auf die Bühne kam und mit seiner Tochter das gemeinsame Lied „Zwei wie wir“ sang. Anschließend gab der Ex-Flipper noch seine Single „Daumen hoch“ zum Besten, während die Menge mit den Daumen in der Luft mittanzte und schon sehr textsicher mitsang.

Nach ihrem Auftritt nahmen sich die beiden Schlagersänger noch ausgiebig Zeit für ihre Fans, schossen Fotos mit ihnen und verteilten fleißig Autogramme.

Quelle: Redaktion Garbsen