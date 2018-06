Garbsen und Seelze verabschieden ihre Abiturienten – Das sind die Absolventen 2018

Garbsen/Seelze. 81 Jugendliche haben am Geschwister-Scholl-Gymnasium, 113 an der IGS Garbsen und 62 Schüler am Johannes-Kepler-Gymnasium ihre Abiturprüfungen bestanden. Am Georg-Büchner-Gymnasium (GBG) in Letter haben 108 Abiturienten ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt und die Hochschulreife erlangt.

Die besten Zeugnisse am Geschwister-Scholl-Gymnasium errichten: Caro Luise Buch (1,0), Leila Charlotte Kaulmann (1,1) und Finn Arnhold, Marie Goerz und Tom Robin Vortmüller (jeweils 1,2).

Die Abiturprüfung 2018 am Geschwister-Scholl-Gymnasium haben bestanden: Diana Ahmad, Finn Arnhold, Lennart Arnhold, Berfu-Ilayda Aslan, Orhan Bastas, Anna Sarah Begau, Nele Birth, Lena Marie Bollinger, Caro Luise Buch, Kim Ole Christiansen, Alexander Chyba, Melek Melisa Cizer, Ismail Coskun, Janine Deja, Nick Luis Detsch, Luis Nicholas Dettmer, Jannik Djahandideh, Kübra Dumlu, Marcel Eggert, Nico Ehlert, Tarek El Hammar, Lucas Gietz, Marie Goerz, Dennis Götz, Lydia Deborah Greiner-Kaiser, Selin-Nebahat Güven, Daniel Hellmig, Torben Henze, Marvin Hoffmann Bödecker, Almira Hot, Marc Niklas Huchthausen, Sven Jänisch, Lilly Karacay, Leila Charlotte Kaulmann, Adrian Kirschke, David Kluge, Kevin Knüppelholtz, Philipp Krebok, Patrycja Kudelka, Yannick Lange, Lennart Lassen, Maxim Lohrengel, Lucien Mannsfeld, Vanessa Martens, Steven Mazur, Juliane Miller, Miriam Amelie Morgner, Tim Müller, Kassandra Myszka, Anatoli Nischakow, Johannes Obermann, Marcel Offurum, Anna-Lena Patschull, Nele Pesler, Karolina Petsa, Anita Rau, Niklas Rehfeldt, Sara Rehpenning, Manuel Rischmann, Mika Gabriel Ritter, Janika Rudat, Florian Runge, Aileen Ruoss, Leonardo Schmidt, Ole Schmitz, Timo Schmitz, Svenja Lisanne Schnitter, Aaron Schorn, Jonas Schreiber, Catalina Seidel, Thuvarakan Sivanantham, Benjamin Stachon, Kristina Tashkin, Pia Tegtmeyer, Viet Dung Trinh, Rickard von Alven, Tom Robin Vortmüller, Jessica Wagner, Niklas Weiß, Luca Wunderlich, Dingyuan Xu.

Die besten Zeugnisse am JKG erreichten: Max Pohl (1,0), Julia Eckermann (1,1) und Paula Seidel (1,2).

Die Abiturprüfung 2018 am Johannes-Kepler-Gymnasium haben bestanden: Elham Ahmadzaei, Catalina Andraczek, Alexandros Athanasiou, Evdokia Athanasiou, Kai Barkus, Salima Bengharda, Juliane Benson, Selin Cakir, Katharina Choynowski, Leon Damer, Divan Defli, Aylin Demirezen, Maya Drossel, Julia Eckermann, Sophia Ehlers, Jan Emmrich, Lea Frerichmann, Ajlina Gashi, Nils Greupner, Karina Guliyeva, Luca Haarstrick, Gina Häusler, Sam Herwy, Hanna Hoeft, Lena Hoffmann, Tim Hüper, Ihab Hussen, Lukas Illig, Mohcen Kenz, Luisa Krause, Ines Victoriana Laguna Martinez, Caroline Lesch, Marlena Meier, Annika Menski, Olaf The Anh Nguyen, Luka Plazanic, Max Pohl, Hannah Püttcher, Alexander Pustlauk, Simon Quinn, Lennart Rahlfes, Blerta Ramuka, Timo Ringleb, Dominik Rittner, Marcel Schalewa, Luisa Schindel, Annika Schulz, Ole Schwinger, Paula Seidel, Lorna Stiller, Lara Thomas, Nils Timm, David Tönnies, Büsra Topallar, Zaranur Tunc, Jacob Vorbrodt, Jakob Voß, Sophia Wedemeyer, Jacob Werschke, Franziska Wißmeyer, Derya Yildirim, Bosse Zeiner.

Das besten Zeugnisse an der IGS erreichte Paul Christiansen (1,0).

Ihr Abitur an der IGS Garbsen haben bestanden: Alina Agirman, Sidney Celine Altmann, Almir Arifi, Helin Ay, Talisa Baier, Jan Barlage, René Bartels, Daniel Begopoulos, Barbara Bellou, Thalia Bellou, Yousra Ben Yaala, Fenja Maj Bierschwale, Muawi Bilek, Fabian Breu, Louisa Brinkmann, Imke Buchholz, Onur Can, Paul Christiansen, Melisa Demir, Zeliha Demir, Ben Dettmer, Melih Fudayl Doganay, Tanja Hauke Helga Engel, Tjark Engelhardt, Mizgin Eren, Henrike Fricke, Aurora Geci, Vanessa Geisler, Valerie Sina Gleick, Muhammed-Fatih Gögebakan, Svea Gossler, Steven Gruhlke, Mariya Guryeva, Moritz Haller, Umut Hamzacebi, Max Harmening, Kevin Haug, Leonie Hayn, Elea- Noel Hecke, Elisa-Jaqueline Hehrhold, Nora Heine, Alina Heins, Florian Henniges, Lena Henniges, Isabella Sophie Herwy, Mareike Israng, Mathias Ivanov, Vladislav Jagupov, Michel Jakobus, Alexandra Jarczak, Jakob Friedemann Kafka, Tabea Kasten, Michelle Kipp, Kaliopi Klaraki, Jonas Klein, Pia Josefine Kleinfeld, Lara Maria Knigge, Giulietta Kölling, Deniz Han Köroglu, Pauline Konopatzki, Michell Krause, Nele Marie Kremo, Jaqueline Liefold, Cora Ludwig, Lena Mangliers, Insa Marofke, Niklas Benedikt Mensing, Pascal Meyer, Agata Mlynek, Agathe Caroline Mnich, Nico Nebe, Anna-Lena Neck, Sarah Elisabeth Paschke, Angela Poschmann, Sophie Maria Prause, Leon Radtke, Sandra Rajher, Wiebke Reichelt, Dajana Retich, Johanna Riemenschneider, Dennis Ritter, Lara Röttjer, Eliezer Rova Jurado, Sarah Sado, Leann Sanne Sander, Misgin Sarohan, Merle Sophie Schneider, Rebecca Scholz, Julia Schulte, Justin Simic, Katharina Skorodumov, Catherine Spitzer, Annika Strehlow, Leon Stürzebecher, Nishan Surendra, Jonathan Tautz, Nicolas Tautz, Benita Tegtmeyer, Angela Tesini, Daniel Tjandra, Benita Ude, Cedric Joshua van Well, Mitulla Vasanthakumaran, Julia Vogel, Hannah Wendt, Luna Wiesner, Jana Wilhelms, Lisann Witte, Jacqueline Wollstädt, Nico Worm, Lisa Wucherpfennig, René Wurzel, Julia Zer.

Die feierliche Entlassung des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) in Letter fand mit rund 700 Gästen in der Sporthalle statt. Immerhin 16 Absolventen haben eine Eins vor dem Komma. Mit der Spitzennote 1,0 verlassen Johann Licher und Jacqueline-Thérèse Kemna die Schule. Über einen Notenschnitt von 1,2 freuen sich Carina Hanslik und Tim Engelbracht.

Die Abiturienten des Georg-Büchner-Gymnasiums: Malin Ahlswe, Vivien Arndt, Kim Jule Bartsch, Merle Maria Bartsch, Lavinia Bellag, Fabian Benje, Adrien Bittner, Leon Bittner, Ismail Börü, Eleni Bouchou, Marius Brandt, Deborah Brückner-Rokahr, Kenneth Busche, Jan Eike Buschmeier, Jewgenij Iourjewitsch Bykov, Leon Chora, Katharina Cohrs, Lisa Marie Dell, Talha Mustafa Dis, Sharon Dmitrov, Katharina Döbler, Tim Engelbracht, Luis Figula, Julia Fitschen, Linda Hendrikje Sophie Frerichs, Dennis Friesen, Selina Führ, Nicola Grebe, Antonia Clara Grelle, Marcel Gümpel, Ezgi Gürbulak, Carina Hanslik, Sebastian Harder, Lea Hartmann, Agnesa Hasani, Robert Georg Hein, Oktay Daniel Heizmann, Viktor Duncan Heruday, Michel Himmer, Hedda Hölscher, Alessia Manon Ispan, Nassim Ulrich Jahnke, Rosa Kamal Mohammed, Niels Kasten, Ilayda Kaya, Jacqueline-Thérèse Kemna, Bianca Kielhorn, Luise Körber, Manuel Tobias Kreß, Frédéric Kretschmann, Lisa Krügel, Zeki Kulles, Victoria Laura Kuntze, Lisanne Labitzke, Marco Max Lerch, Bjarne Hagen Leunig, Alexander Levin, Johann Licher, Johannes Löhr, Nina Jantine Lucht, Alena Lüdtke, Josephine Sheila Lütke Börding, Chlud Nadine Mahamed, Svenja Markwort, Pascal Marter, Viktoria Medela, Finn Münnich, Julia Nee, Anna-Lena Niemann, Max Ragnar Obloch, Elif Özkan, Shari Helen Renate Omogada-Osagie, Leon Opitz, Niklas Pflughaupt, Christian Plamann, Marcel Rehn, Nick Reinecke, Sarah Roders, Vincent Röß, Theresa Victoria Anne Rohde, Nina Rohrmeyer, Christopher Robin Saile, Noel Schinkel, Dennis Schlichting, Annika Schmiegel, Alexander Schomburg, Niklas Schulz, Maximilian Jürgen Schwebs, Kilian Schweden, Melissa Schween, Svenja Sefkow, Paula Senkel, Lion Siemers, Janin Spengler, Jamie Tchassanti, Bastian Tellkamp, Dennis Tepfer, Henri Thiel, David Volpe, Jacob Wehrbein, Anna Wesch, Gemma Maria Wessling, Jan Wiehe, Richard Wiesemann, Carmen Vanessa Yiran Wolf, Enes Yasan, Özcan Ergin Yeter, Shanine Lien Zymla.