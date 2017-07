Garbsener Segler Latza und Asendorf trotzen dem Sturm

Garbsen. Die Garbsener Segler Egbert Latza und Nils Asendorf haben auch in den vergangenen zwei Wochen die Wellen und den Sturm aufgesucht. Asendorf hat an der Kieler Woche teilgenommen. An dem Event haben 4500 Segler aus über 50 Nationen teilgenommen. 2000 Boote, 450 Regatten und vier Millionen Besucher sind das Ergebnis einer unvergesslichen Woche für alle Segel-Fans. Asendorf ist in einem vierköpfigen Team gesegelt. „Die Regatten liefen gut für uns, wir mussten jedoch mit Windstärken bis Stufe acht kämpfen“, berichtete Asendorf. Trotz der wetterbedingten Turbulenzen und einem Riss des Vorsegels konnten Asendorf und sein Team am Ende Platz 37 feiern. „Wir sind mit dem Ergebnis zufrieden. Wir waren die jüngsten Starter in unserer Klasse“, so Asendorf. Auch Nils Vater Achim Rompa zeigte sich von der Kieler Woche beeindruckt: „Der Olympiahafen hat einen großartigen Veranstaltungsort dargestellt. Das internationale Flair war klasse.“ Während sich Asendorf mit seinem Team auf der Kieler Woche präsentierte, segelte Latza weiter auf der Wappen von Bremen Richtung Glasgow. In seinem Team ist Latza der Einzige, der die gesamte Strecke vom Start aus Cuxhaven bis nach St. Petersburg mitsegelt. „Das nächste Ziel ist Trömso in Norwegen. Bislang verläuft alles nach Plan. Auch bei schlechtem Wetter besteht kein Grund zur Sorge, alle Crew-Mitglieder sind bestens für den Hochseetörn ausgestattet“, sagte Rompa, der nahezu täglich mit Latza in Kontakt steht.

Bildquelle 09_Wappen von Bremen: Privat