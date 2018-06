Georg-Büchner-Gymnasium wird 50 Jahre – Festwoche und Feiern sind im Oktober geplant

Letter. Das Georg-Büchner-Gymnasium Seelze, oder kurz das GBG, wird 50 Jahre alt. 1350 Schülerinnen und Schüler, mehr als 100 Lehrkräfte, je Jahrgang fünf- bis acht-zügig – diese Schule ist groß und bekannt in der Region. Im Oktober soll es nun eine Festwoche der Schule geben, sagt die Öffentlichkeitsbeauftragte der Schule, Bettina Arbogast gegenüber dem Wochenblatt.

Mit der Festwoche und dem Rückblick auf 50 Jahre soll gezeigt werden, wofür das GBG im Sinne vom Namensgeber Georg Büchner steht: Den Zusammenhalt fördern, Rücksichtnahme und das Eintreten für gemeinsame Ziele. Diese Kultur spiegele sich im Leitbild der Schule wider, sagt Pressesprecherin Arbogast. Büchner lebte von 1813 bis 1837 und gilt als bedeutender Literat des Vormärz.

Geplant ist eine große Festwoche unter der Überschrift „50 Jahre GBG“, die am Dienstag, 23. Oktober mit einem Stück der Theater-Ag startet. Im Mittelpunkt wird der große gemeinsame Schulausflug mit 1350 Schülern und mehr als 100 Lehrern am 24. Oktober stehen. Einen offiziellen und förmlichen Festakt feiert die Schule mit der Stadt am 25. Oktober. Freuen dürfen sich auch alle Ex-GBG-Absolventen auf das Ehemaligentreffen, das am 27. Oktober stattfinden wird. „Dieses Stelldichein gesamten Schülerschaft der früheren Jahrgänge wird auch den Abschluss der Festwoche bilden“, sagt Sprecherin Arbogast. HB