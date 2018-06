Große Chancen für kleine Vehikel – Mikromobilität ​gilt als Lösung für Verkehr zum Campus

Garbsen. Vom Tretroller über Falträder zum Elektro-Scooter und e-Longboard – die kleinen Fahrzeuge schonen Ressourcen, sind bezahlbar und platzsparend: Der Campus Maschinenbau entwickelt sich zum innovativen Standort für Zukunftsideen. Das Thema Mobilität im Nahbereich wurde während des Technik-Salons in großer Breite diskutiert.

Clevere Modelle der Mobilität sind am Standort Garbsen sehr gefragt, auch weil es eben keine Stadtbahn geben wird, die direkt von Hannover zum neuen Campus fährt. Individuelle Mobilität ist auch deshalb erforderlich, weil die Maschinenbau-Studierenden in den ersten vier Semestern eine Vielzahl von Einführungs-Veranstaltungen in Hannover im Hauptgebäude absolvieren müssen. Dies liegt daran, dass im Grundstudium Maschinenbauer mit Elektrotechnikern und Mathematikern gemeinsam die Grundlagen-Vorlesungen hören. Pendeln müssen dafür nicht nur die Studierenden, sondern auch die Dozenten. Gegenwärtig wird intern damit gerechnet, dass rund 1000 Personen in den Morgenstunden ihren Dienst in Garbsen aufnehmen werden, dazu steht im Moment ein System der Stadtbahn in Verbindung mit Shuttle-Bussen an der Haltestelle Schönebecker Allee und später vor dem Campus als Linie 404 bereit. Bei einem Blick in die Lobby des PZH konnten Besucher einen Vorgeschmack auf künftige Vehikel erhalten. Ressourcenschonend, klein und platzsparend günstig in der Anschaffung, sind die Hauptattribute der kleinen Elektro-Flitzer. Die Bandbreite war groß: Sowohl Hersteller wie Tüftler aus studentischen Seminaren stellten Vehikel vor. Und es durfte natürlich getestet werden. Die Firma Micro Mobility Systems kam aus der Schweiz angereist: Rainer Schattenkirchner hatte nicht nur coole Micro Scooter und innovative Micro Kickpack Roller im Angebot sondern seine Firma stellt auch den Microlino vor, ein Kleinfahrzeug das in den Wurzeln auf den Kabinenroller Isetta aus den 1950er Jahren zurückreicht.

Das Kleinfahrzeug debütierte beim Genfer Auto-Salon 2016 und löste einen Run aus: Es liegen 4700 Bestellungen für das rund 12.000 Euro teure Gefährt vor.

Pedelecs steht für Pedal Electric Cycle, sprich Fahrräder, bei denen der Fahrer nur dann elektrisch unterstützt wird, wenn er in die Pedale tritt. Sie sind bis zu 25 km/h schnell. Die Firma Fahrradwerkstatt mit Wolfgang Schwetje war vor Ort präsent und bot Testfahrten vor dem PZH an.

Gezeigt wurden auch e-Longboards von privaten Herstellern und aus einem Bachelor-Projekt der Leibniz Universität. Studierende des ersten Semesters Maschinbau hatten elektrisch angetriebene Longboards konstruiert und gebaut und im PZH präsentiert. Lars Meyer, Zoe Illias und Fabian Führer stellten die Boards mit dem Uni-Mitabeiter Danny Kels vor. Die Aufgabe bestand darin, im Wert von 400 Euro ein Elektro-Longboard zu bauen. HB