Haupt: Jedes Jahr die Kilometer gesteigert – Garbsen liegt im Bundesvergleich auf Platz 18 ​hinter Hamburg

Garbsen. Das mit dem Radeln läuft in Garbsen ganz besonders gut – die aktive Kommune hat mit knapp 612.000 Kilometern ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Neue Zahlen zeigen, der Vergleich mit Hannover war gestern, den Garbsen spielt in einer anderen Liga.

„Wir haben von 824 Kommunen in Deutschland Platz 18 gleich hinter Hamburg belegt – Hannover liegt in diesem Ranking der Großstädte auf Platz 26“, sagt Umweltbeauftragte und Chef-Organisatorin Christina Haupt, die das Stadtradeln in Garbsen organisiert. Garbsens Erster Stadtrat Walter Häfele ist überzeugt, dass diese positive Aktion den Imagefaktor von Garbsen in jeder Beziehung erhöhe. Auch mit Blick auf den neuen Campus Maschinenbau Garbsen sei dieses Engagement sehr wichtig, weil mobile Konzepte immer mehr Bedeutung erhielten, betont er. „Und, wir werden mit den neuen Studierenden unsere Zahlen beim Wettbewerb sicher noch steigern können“, so Häfele.

Großen Dank richtete er an die Organisatoren und hier vor allem auch an den ADFC Garbsen/Seelze, der mit Werner Meyer ein echter Aktivposten für diese Idee sei. Die Zahlen, die Christina Haupt vorgelegt hat, zeigen, dass Garbsen nicht nur die fahrradaktivste Regionskommune ist, sondern im Ranking aller Städten in Deutschland auf Platz 18 kommt.

Garbsen hat auch die meisten Radkilometer pro Einwohner erradelt. Garbsen: 10,19, von 824 Kommunen Platz fünf. Den ersten Platz belegten mit ihrer Leistung die Kommunalpolitiker: Platz 1 mit 93,3 Kilometern pro Abgeordneten, Platz 5 von allen 824 Kommunen, die insgesamt dabei sind. Dafür wird es im August noch eine besondere Auszeichnung geben. Bei den Teams mit den meisten absoluten Kilometern in der Region belegt das Johannes-Kepler-Gymnasium mit 109.846 Kilometern Platz 1, gefolgt vom Geschwister-Scholl-Gymnasium mit 102.455 und der IGS mit 92.277 Kilometern. Auch bei der Behördenwertung liegt, wenn wundert es, Garbsen ganz vorn. Die Stadtverwaltung kommt auf 17.466 km. Für die Teamleiter plant die Stadt noch ein „Dankeschön-Grillen“ im August. HB