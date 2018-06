Osterwald. Der Kommunalpolitiker Jürgen Haase (CDU) wird sich im August von seinem Amt als Ortsbürgermeister verabschieden. Der Unternehmer möchte den Fokus voll auf seine Firma richten, die sich im Wachstumsprozess befindet. Haase ist seit November 2006 Ortsbürgermeister für Osterwald und Heitlingen, außerdem Mitglied des Rates. Eine Nachfolge steht noch nicht fest. Am 22. August wir er eine Abschiedsparty mit allen Vereinen in Osterwald/Heitlingen feiern.

Haase hat sich rund zwölf Jahre kommunalpolitisch engagiert. Als Ortsbürgermeister viele Termine besucht und neue Akzente gesetzt. Die Arbeit für das Unternehmen erfordert aber sehr viel Zeit, das werde schwerer mit ehrenamtlichen Aufgaben vereinbar, sagt Haase.

Der Unternehmer Haase führt den Betrieb bereits in dritter Generation. Nach einer schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung unter sich verschärfenden Rahmenbedingungen in der Logistikbranche hat Haase das Unternehmen neu und modern als Kontraktlogistiker ausgerichtet. „Wir haben uns vom einfachen Logistikgeschäft verabschiedet und bieten als moderner Dienstleister mit schlanken Strukturen Lösungen für sehr komplexe Abläufe bei Firmenkunden an“, sagt Haase. Die früheren Standorte wurde in Garbsen zusammengefasst. In Osterwald an der Molkereistraße befindet sich der zentrale Firmensitz mit einer neuen Großhalle von 11.000 Quadratmetern. Dazu kommt die Bestandshalle mit 4.000 Quadratmetern. Weil das Geschäft wächst hat Haase bereits eine Hallenfläche im ehemaligen Netrada-Logistikzentrum an der Gutenbergstraße angemietet. Dort soll auf 11.000 Quadratmeter Fläche erweitert werden. Auf Sicht sind diese Hallen aber baulich bedingt nicht geeignet, sodass auch eine Ausweitung am Firmensitz in Osterwald im Raum steht. Bundesweit werden online gehandelte Haushaltsgeräte der Marke Amica ausgeliefert. Die Rahmenbedingungen im Onlinehandel mit Haushaltsgeräten sind sehr gut.

Am Mittwoch, 22. August, wählt der Ortsrat einen Nachfolger. Haase wird sich danach mit einem CDU-Empfang in der Remise auf der Naturerlebniswiese von Freunden, Begleitern, Vereinen, Feuerwehren und dem Ortsrat verabschieden. ​Für Haase im Rat nachrücken würde nach Liste Volker Tegtmeyer im Rat und Lars Buchholz im Ortsrat. HB