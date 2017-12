Kinder freuen sich auf Weihnachten – Das Rathaus ist geschmückt und die Weihnachtsmärkte sind eröffnet

Garbsen. Einen spannenden Vormittag haben Kinder aus der Kita Nelkenstraße im Rathaus erlebt: Nicht nur, dass der Bürgermeister sie persönlich begrüßte und sie den großen Tannenbaum schmücken durften – am Schluss gab es für die Kleinen auch noch Kakao und Kekse.

Die Betreuerinnen Silvia Kania und Venke Grisson hatten mit den Kindern Baumschmuck gebastelt. So viel, dass jedes der Kinder eine kleine Tasche voll mitbringen konnte. Neben großen Sternen, bunten Päckchen und goldenen Zapfen hängten die Jungen und Mädchen unterstützt von Bürgermeister Christian Grahl auch kleine Tannenbäume an den Weihnachtsbaum. „Das habt ihr ganz toll gemacht. Der Baum ist richtig schön geworden. Vielen, vielen Dank“, lobte Grahl die Kinder, die mit Feuereifer bei der Sache waren. Zum Dank gab es dann nicht nur Kakao und Kekse. Grahl erfüllte seinen Besuchern auch noch einen Wunsch: Der neue tragbare CD-Spieler, der in der Einrichtung noch fehlte, wird ab sofort im Bewegungsraum der Kita für gute Laune sorgen.

Nicht nur im Rathaus herrscht bereits vorweihnachtliche Stimmung, auch in vielen Teilen des Stadtgebietes wurde am Wochenende der erste Advent mit einem Weihnachtsmarkt begrüßt. Auf dem Kastanienplatz in Letter trafen sich die Einwohner um gemeinsam den ersten Adventsfeiertag zu verbringen. Zwischen kleinen Holzhütten und Fichten wurde das ein oder andere Glas Glühwein getrunken. Auch der Schmalzkuchen und die Bratwürstchen schmeckten. Für die kleinen Besucher gab es Kinderpunsch, ein Bastelzelt, ein Karussell und kleine Geschenke vom Nikolaus. An den Ständen wurden Kunsthandwerk, selbstgemachte Liköre, Kekse und Marmelade angeboten. In Frielingen feierten die Familien rund um die Grundschule. Die Kinder begrüßten die Besucher mit fröhlichen Weihnachtsliedern und konnten sich selbst am Abend noch über das Backen von Stockbrot am Feuerplatz freuen. Auch in der kommenden Woche finden Weihnachtsmärkte unter anderem in Garbsen statt.