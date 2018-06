Latza umsegelt die Freiheitsstatue – Garbsener Segler erreicht New York / Nils Asendorf startet in die Kieler Woche

Garbsen. ​Der Garbsener Segler Egbert Latza hat auf seiner viermonatigen Segelreise den nördlichsten Punkt der Reise erreicht: New York. Latza ist in Miami an Bord der Hochseeyacht Bank von Bremen gegangen. Doch die Fahrt lief bisher nicht immer reibungslos. „Das Getriebe hat vor Jacksonville einen Totalschaden erlitten“, berichtete Achim Rompa, Vater von Nils und Latza‘s guter Freund, der regelmäßig über Satellit mit der Crew in Kontakt steht. Unter erschwerten Bedingungen ist die Hochseeyacht dann in Jacksonville eingelaufen. Es folgten seben Tage der Reparatur, was über 10.000 Dollar kostete.

Anschließend ging es weite nach Norfolk und mit neuer Crew Richtung Bermuda. Starkwind um acht Beaufort machten es der Crew im Golfstrom nicht leicht. Bis halbe Strecke war es stürmisch und regnerisch um 14 Grad. Auf Bermuda, berichtete Latza, war es dann 30 Grad warm. Egbert war von den Bermudas sehr beeindruckt. Super sauber und eine sehr nette Bevölkerung. Das haben Egbert und Nils auf den anderen Karibikinseln anders erlebt.

„Wir haben Nachts zweimal so starke Sturmböen bekommen, das die Hochseeyacht komplett auf die Seite mit den Segeln aufs Wasser gedrückt wurde. Die schlafende Crew wurde dabei aus Ihren Kojen geschleudert. Wären wir nich angeschnallt gewesen, hätten uns die Wellen mitgerissen“, berichtet Latza. Auch einen langjährigen Traum erfüllte sich Latza: Er segelte zweimal um die Miss Liberty, in den Hudson River und an Manhattan vorbei. Aktuell liegt die Yacht in der Liberty Marina mit Blick auf Manhattan.

Der zweite Garbsener Segler, Nils Asendorf, geht dieses Wochenende bei der Kieler Woche an den Start. Die Kieler Woche ist das größte Segelsportereigniss der Welt. Knapp 5000 Segler aus 60 Nationen starten mit ca. 2000 Booten bei rund 400 Starts. Erwartet werde zu dieser Veranstaltung 4 Millionen. Besucher. „Ich bin im letzten Jahr bereits dort gestartet und freue mich auch darauf wieder in diesem Jahr an den Start zu gehen“, sagte Nils.