Übungen am Hochtrapez – Franzosen aus Herouville ​zu Gast bei Träumer, Tänzer und Artisten

Garbsen/Herouville St. Clair​. Die Idee zu gemeinsamen Projekten entstand im Vorjahr bei der Feier zum 50-jährigen Jubiläum der Garbsener Städtepartnerschaft mit Herouville St. Clair. TTA-Vereinsvorsitzender Holger Leister lernte lernte sein französisches Pendant Frank Cassiaux kennen, der in Frankreich ein ähnliches Vereins-Angebot organisiert. Der Garbsener Verein Träumer, Tänzer und Artisten e.V. ist seit 16 Jahren in Garbsen als Zirkus-Artistik-Verein aktiv. Bei dem Städtetreffen wurde eine Projektpartnerschaft und ein konkreter Termin für einen Workshop für das Jahr 2018 ausgemacht. „Wir haben viele Übereinstimmungen festgestellt und deshalb diese Kooperation mit unseren Kollegen in Frankreich auf die Beine gestellt“, sagt Leister. Und nun reisten die Franzosen mit der Bahn nach Garbsen und trainierten eine Woche lang mit ihren deutschen Sportfreunden in der Gymnastikhalle der IGS Garbsen und auf dem Freiplatz am Trapez.

30 junge Nachwuchs-Artisten aus Frankreich und Garbsen im Alter von 12 bis 16 Jahre beteiligten sich und übten mit sechs Betreuern und Trainernneue Choreografen an Geräten. „Dazu gehörte das Einradfahren, Jonglage, Balancieren auf dem Hochseil und erstmals auch Übungen am Hochtrapez, ein Gerät, dass wir in Garbsen noch nicht benutzt haben“, sagte Holger Leister. Unser Verein hat 100 Mitglieder, darunter 70 Kinder und Jugendliche. Leister freut sich darüber, dass auch mehrere Kinder aus Syrien. HB