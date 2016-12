252 große und kleine Athleten legen das Sportabzeichen ab.SV Gehrden verteilt Urkunden – Die Jüngsten sind erst sechs Jahre

Gehrden. Laufen, werfen, springen und schwimmen – wer das Sportabzeichen bestehen will, muss sich dafür mächtig ins Zeug legen. Das haben im vergangenen Sommer 193 Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 17 Jahren sowie 59 erwachsene Mitglieder des Gehrdener Sportvereins getan. Am Montagabend haben ihnen Heinz Tode, Stefanie Nerkewitz und Bernd Glück von der Leichtathletiksparte in der Sporthalle am Bad ihre Urkunden und Ehrennadeln verliehen.

Das Ergebnis könne sich sehen lassen, urteilte Spartenleiter Tode. Im Erwachsenenbereich sei erfreulich, dass viele Teilnehmer seit Jahren oder sogar Jahrzehnten ihr Sportabzeichen wiederholen. Schön sei auch, dass die Grundschule Am Langen Feld mit den Klassen 1 bis 4 und die Grundschule am Castrum mit den vierten Klassen dabei waren. „Besonders haben wir uns aber darüber gefreut, dass erstmals der THW Ortsverband Ronnenberg mit zwölf Mitgliedern mitgemacht hat“, sagte Tode.

Insgesamt wurden sieben Familiensportabzeichen vergeben. Familie Goldammer aus Hemmingen stellte sich dem sportlichen Wettkampf bereits zum neunten Mal in Folge, weil ihr die familiäre Atmosphäre in Gehrden so gut gefällt. Eine Premiere war es für die Familien Warmbold und Klosa/Trittschanke.

Eine besondere Ehrung wurde Norbert Jülke zuteil. Der 76-Jährige schaffte das goldene Abzeichen zum 45. Mal. „Für mich ist das eigentlich keine große Herausforderung. Ich bin 30 Jahre lang Marathon gelaufen und bin während meines Beruflebens jeden Tag 20 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit gefahren“, erzählt der Gehrdener, der für alle wieder Apfelsinen mit im Gepäck hatte. Zum 35. Mal haben das goldene Abzeichen Christina und Jürgen Patzwald sowie Horst Steinmetz absolviert.

Zu den jüngsten Absolventen gehörten der sechsjährige Lucas und die sieben Jahre alten Isabell, Amelie und Laura. „Am meisten gefällt mir der Hochsprung“, erzählte Lucas. Die Mädchen fanden das Laufen am besten.

In der neuen Saison nimmt der SV Gehrden je nach Witterungsverhältnissen ab Frühjahr die Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen ab, und zwar immer montags ab 17 Uhr auf der Bezirkssportanlage, Lange-Feldstraße. Das Schwimmtraining findet in den Sommerferien jeweils montags ab 17 Uhr im Delfi-Bad unter der Leitung von Karl-Heinz Huter statt.

Quelle: Heidi Rabenhorst