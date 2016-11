31. Vorweihnachtliche Hobbyausstellung lockt zahlreiche Besucher in die Festhalle. 35 Aussteller zeigen Kunsthandwerk

GEHRDEN. Die 31. vorweihnachtliche Hobbyausstellung in der Gehrdener Festhalle lockte zahlreiche Besucher in die Festhalle. Bei der traditionellen Veranstaltung der Hobby-IG Gehrden präsentierten 35 verschiedene Aussteller und Kunsthandwerker ihre Arbeiten. Auf wenigen Quadratmetern wurden den Gästen unter anderem Textilen, Wohnaccessoires, Kerzen, Keramik, Aquarelle, Schmuck, Holzarbeiten sowie Holzbastelarbeiten, Kissen und weihnachtliche Floristik in verschiedenen Farben und Formen angeboten.

Gerhard Sennholz ist von Anfang an dabei. „Ich habe hier mittlererweile mein Stammpublikum“, sagte Sennholz. Dazu zählen auch Wolfgang und Ulla Vasse aus Herford. „Sie kommen jedes Jahr“, freute er sich auf das Wiedersehen. Zur Begrüßung gab es einen selbstgemachten Likör. „Meine Stammkunden können zwischen Brombeer- und Schlehenlikör wählen. Auch das hat Tradition“, schmunzelte der Hobbykünstler aus Völksen.

Birgit Jäger vom Organisationsteam freute sich, dass nicht nur die treuen Aussteller Jahr für Jahr nach Gehrden kommen. „Es haben auch wieder einige neue Hobbykünstler den Weg hierher gefunden“, sagte sie.

Eine der Ausstellerinnen, die zum ersten Mal dabei war, ist, Jessica Wilhelms aus Ronnenberg. Sie haucht sozusagen Konservendosen und Schallplatten neues Leben ein und fertigt daraus ganz besondere Weihnachtsdeko.

Zwischendurch konnten sich die Besucher an der abwechslungsreichen Kaffeetafel des gemeinnützigen Vereins Gehrden Projekt 365 stärken. Den Erlös in Höhe von knapp 2000 Euro spendet der Verein in diesem Jahr an die Krebshilfe der Medizinischen Hochschule Hannover. „Im Januar 2017 werden wir den gesamten Betrag aus allen diesjährigen Aktionen an die Kinderkrebshilfe der MHH übergeben“, berichtete die Vorsitzende Miriam Borowsky. Der Verein Projekt 365 will auch bei der 32. vorweihnachtlichen Hobbyausstellung im nächsten Jahr mit Kaffee, Kuchen, Würstchen und einer deftigen Suppe für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.

Quelle: Heidi Rabenhorst