500 Euro für die Jugendfeuerwehr. Gehrdener Unternehmen verzichtet auf Weihnachtsgeschenke

Gehrden. Geschäftsführer Lothar Müller und Prokurist Patrick Hohe haben der Jugendfeuerwehr Gehrden als Zeichen der Anerkennung eine Spende in Höhe von 500 Euro überreicht. Schon im vergangenen Jahr war das ortsansässige Unternehmen Müller Heizung-Lüftung-Sanitär dazu übergegangen, keine Weihnachtsgeschenke mehr an Kunden und Geschäftspartner zu verteilen. „Stattdessen spenden wir das Geld lieber an einheimische Projekte und Einrichtungen“, betonte Lothar Müller bei der Übergabe des symbolischen Schecks im Feuerwehrgerätehaus an der Nordstraße. Im Jahr zuvor sei die Spende an die Stadtjugendpflege für den Jugendpavillon gegangen.

„Mit unserer Spende an den Feuerwehrnachwuchs möchten wir die hervorragende Arbeit würdigen, die von den Ehrenamtlichen hier geleistet wird“, so der Geschäftsführer. Er selbst unterstützt seit kurzem die Ortsfeuerwehr Gehrden als förderndes Mitglied.

Jugendfeuerwehrwartin Silke Riedel und ihr Stellvertreter Pascal Kirmse freuen sich über die Zuwendung und wissen auch schon ganz genau, wofür sie das Geld verwenden werden, nämlich für das Stadtzeltlager, das zu Beginn der Sommerferien traditionell wieder am Doktorsee in Rinteln stattfindet. „Wir rechnen wieder mit 22 Jungen und Mädchen und da kommt jeder Euro gelegen. Unter anderem können wir damit auch ganz besondere Aktionen anbieten“, so Riedel.