Adventskalender erscheint zum vierten Mal. Preise für 11 300 Euro zu gewinnen

Calenberger Land. Der Lions Club Deister Calenberger Land gibt zum vierten Mal einen Adventskalender heraus. Die Auflage beträgt wie in den beiden vergangenen Jahren wieder 2500 Stück, die ab sofort zu einem Preis von 5 Euro verkauft werden.

Der Kalendertitel ist diesmal kein Gemälde wie in den Vorjahren, sondern ein Foto der Königsallee im winterlichen Deister. Das Foto wurde dem Lions Club von Lara Wilkening kostenlos zur Verfügung gestellt.

Insgesamt sponsern in diesem Jahr 72 Geschäftsleute überwiegend aus den Orten Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen den Adventskalender mit insgesamt 132 Preisen im Gesamtwert von rund 11 300 Euro. Hauptpreise sind unter anderem eine Reise nach Dresden mit Besuch der Semperoper für zwei Personen, ein Bürostuhl sowie ein Webergrill. Darüber hinaus gibt es viele Blumen-, Schmuck- und Einkaufsgutscheine. Viele der Sponsoren beteiligen sich schon seit dem Erscheinen des ersten Adventskalenders im Jahr 2013 an der Aktion und unterstützen damit regelmäßig den Lions Club ‚Deister‘ Calenberger Land bei seiner Tätigkeit. Der Lions Club bedankt sich bei allen Sponsoren sehr herzlich für dieses Engagement und hofft auch für die Zukunft auf weitere tatkräftige Unterstützung für die von ihm geförderten sozialen Projekte.

Dank der Sponsoren und des kostenlosen Einsatzes der vielen Verkaufsstellen in den Orten Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen sowie der Mitglieder des Lions Clubs und der tatkräftigen Unterstützung der Presse sowie nicht zuletzt der Käufer der Kalender konnten in den vergangenen Jahren alle Kalender zum Preis von 5 Euro verkauft werden.

Mit dem Erlös aus dem Kalenderverkauf der vergangenen Jahre in Höhe von rund 27000 Euro konnte das Projekt „Klasse 2000“ an den Grundschulen im Calenberger Land, die Calenberger Musikschule, der Fuchsbau, das inklusive Theaterprojekt „Wilde Schwäne“, das Projekt „Senioren gehen ins Theater“ sowie Fahrradhelme für Flüchtlingskinder gefördert werden.

Auch in diesem Jahr soll erneut das von den Schulen sehr nachgefragte Programm „Klasse 2000“ unterstützt werden. Es dient unter anderem der Gesundheitsvorsorge und der Prävention sowie der Integration von Grundschülern. Aktuell nehmen hieran folgende Schulen teil: Astrid-Lindgren Schule in Barsinghausen, Adolf-Grimme-Schule in Barsinghausen, Grundschule Benthe in Ronnenberg sowie die Grundschule am Castrum in Gehrden.

Ferner soll das aktuelle Projekt, Senioren gehen ins Theater, bei dem Theaterabonnements für Bewohner von Senioreneinrichtungen gekauft werden, die dann von Lions zu den Theatervorstellungen begleitet werden, mit dem Erlös aus dem Kalender fortgeführt werden. Hieran beteiligen sich zurzeit das Brigittenstift Barsinghausen, ASB Pflegeheim Egestorf in Barsinghausen und die Seniorenresidenz „Deisterblick“ in Wennigsen.

Als dritten Empfänger hat der Lions Club den ambulanten Hospizverein „Aufgefangen“ zusammen mit dem Trauerhaus Fuchsbau, in dem Kinder und Jugendliche, die einen nahen Angehörigen oder Freund verloren haben, in ihrer Trauer begleitet werden, ausgewählt.

„Wir würden uns freuen, wenn auch in diesem Jahr wieder alle Kalender verkauft würden, damit wir vielen Menschen in Not helfen können“, hofft Projektleiterin Karola Bernhards.

Hier gibt es die Kalender:

Barsinghausen: HAZ/NP-Geschäftsstelle, Juwelier Speckmann, Rewe, Schuhhaus Tebbe, Bücherhaus Am Thie, Hannoversche Volksbank, Egestorfer Apotheke.

Gehrden: Buchhandlung Lesezeichen, Weinreich, Froschkönig, Praxis für Sprachtherapie Antrud Schröder.

Ronnenberg: Der Buchfink, Möhrle’s Bioladen, PMF Professional Mobile Service, Goldschmiedekunst Wegner, Die Blumen-Insel, Plumhoff.

Wennigsen: Kaufhaus Heitmüller, Edeka-Ladage, Papierlädchen Kaltebra, Haarstudio Bredenbeck sowie in den Filialen der Sparkasse Hannover in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen.