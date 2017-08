Bedarf nach 29 Jahren ungebremst. Neue Zeiten bei der Hausaufgabenhilfe

Empelde. Der Verein Schüler- und Familienhilfe ändert erstmals seit seiner Gründung vor 29 Jahren die Zeiten. Ab Montag beginnt das kostenlose Angebot bereits um 13. 30 Uhr und endet nach zwei Stunden um 15. 30 Uhr. „Wir reagieren damit auf das Ganztagsangebot an der benachbarten Gesamtschule und der geplanten Ganztagsgrundschule. Die stark angestiegene Teilnehmerzahl zeigt, dass das offene Angebot als Arbeitsgemeinschaft im Ganztagsschulbetrieb der Marie-Curie-Schule (MCS) sehr gut angenommen wird“, berichtet Gaby Koch, die sich seit 1986 für den Verein einsetzt. Der frühere Beginn sei von Vorteil, weil die Kinder nach der sechsten Stunde keinen Leerlauf mehr haben. „Sie können ihr Mittagessen in der Schule einnehmen und dann hierher kommen“, beschreibt Koch den Vorteil der geänderten Anfangszeiten.

Der Bereich, in dem der Verein aktiv ist, habe sich kaum verändert, sagt Koch. Ein konstanter und nicht nachlassender Bedarf bei der Hausaufgabenhilfe sei zu verzeichnen.

Seit 1999 leitet die Diplom-Sozialpädagogin die Hausaufgabenhilfe hauptamtlich und springt dort ein, wo sie gerade gebraucht wird. Aufgeteilt in drei Gruppen wurden im vergangenen Schuljahr 100 Kinder aus 20 Nationen von der ersten bis zur 13. Klasse viermal in der Woche von Gaby Koch und fünf pädagogischen Hilfskräften auf Stundenbasis sowie vier ehrenamtlichen Helferinnen bei den Hausaufgaben unterstützt. Mit dem neuen Schuljahr gibt es jetzt zusätzlich noch eine offene Gruppe für Schüler der MCS. Momentan profitieren rund 30 Jungen und Mädchen von dem Angebot. Erfahrungsgemäß steigere sich die Teilnehmerzahl im Laufe des Schuljahres, so Koch. „Drei Teammitglieder haben selbst einen Migrationshintergrund wie zum Beispiel Emre. Er war als Grundschüler schon bei uns“, verrät Koch. Der 16-Jährige besucht die elfte Klasse (Q1) und will in zwei Jahren sein Abitur ablegen. „Mir macht es großen Spaß, den Schülern zu helfen“, erzählt er.

Auch Koch freut sich über die Ergebnisse. „Es ist immer wieder schön, mitzuerleben, wenn die angebotene Hilfe etwas bewirkt“, sagt sie. Manchmal seien es nur weniger Fehler im Diktat, die Freude bereiteten. „Alle Schüler, die im vergangenen Schuljahr regelmäßig die Hausaufgabenhilfe besucht haben, haben die Versetzung geschafft. Ein Schüler, der das Angebot nur gelegentlich wahrgenommen hat, musste die Klasse wiederholen “, so die Leiterin, die weiterhin auf viele Lernerfolge hofft.

Der 20 Mitglieder starke Verein leiste jedoch viel mehr. „Die Kinder finden bei uns ein Übungsfeld für die deutsche Sprache, denn ihre Eltern sprechen häufig nicht deutsch. Außerdem fördere das Miteinander bei der Hausaufgabenhilfe Toleranz und Verständnis für unterschiedliche Hautfarben und Religionen, meint die Leiterin. Und nennt noch einen weiteren wichtigen Aspekt des Angebots, das die Stadt Ronnenberg mit 36 000 Euro im Jahr unterstützt. „Die Schüler finden hier einen ruhigen Platz, den sie oft zu Hause nicht haben. Ihre Eltern sind häufig überfordert und können ihnen nicht helfen“, sagt Koch.

Und Platz genug gibt es seit zwei Jahren. Im September 2015 ist der Verein aus dem Keller der Theodor-Heuss-Grundschule in größere Räume der Selma-Lagerlöff-Schule umgezogen. Die ehemalige Förderschule am Empelder Ententeich bietet drei Unterrichtsräume und viel Stauraum für Bücher.

Der Verein ist auf Spenden angewiesen. Die Mitgliedschaft pro Jahr kostet für Verdienende 31 Euro, Nichterwerbsfähige zahlen 15 Euro. Informationen gibt es bei der Vorsitzenden Heike Claaßen unter Telefon (05 11) 43 19 50.