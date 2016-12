Besucheransturm beim Gehrdener Weihnachtsmarkt. Das Weihnachtsdorf rund um den großen Tannenbaum findet großen Anklang

GEHRDEN. Trotz des teilweise nasskalten, ungemütlichen Wetters besuchten am Wochenende zahlreiche Gäste aus nah und fern den Gehrdener Weihnachtsmarkt. Rund um den großen Lichterbaum am Marktplatz war mit hübsch geschmückten Hütten ein stimmungsvolles Weihnachtsdorf mit 25 Ständen aufgebaut. Vor allem in den Abendstunden gab es kaum noch ein Durchkommen. Gutgelaunte Menschen aus Gehrden und aus der Umgebung schoben sich durch die Innenstadt. Der Duft von Bratapfel und gebrannten Mandeln lag in der Luft.

Der Verein Gehrden feiert Feste hatte für den Markt ein vielfältiges Angebot an Ständen zusammengestellt. Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen: Die Schützenkapelle Ottomar-von-Reden, das Blasorchester Die Original Calenberger sowie die Musikvereinigung Weetzen und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Gehrden verbreiteten mit bekannten Melodien eine weihnachtliche Stimmung. Für die Kinder drehte sich auch in diesem Jahr unermüdlich das Karussell. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, die noch fehlenden Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten zu besorgen. Und auch das kulinarische Angebot war groß. Glühwein, Punsch und Kakao sowie Steaks, Bratwurst oder Kartoffelpuffer fanden reißenden Absatz.

Die Schüler des Abiturjahrgangs des Matthias-Claudius-Gymnasiums waren wieder vertreten. Um die Abi-Kasse zu füllen, verkauften sie Waffeln an die Besucher des Weihnachtsmarkts. Zusätzlich boten sie eine Mitmach-Aktion für Kinder an und backten mit ihnen Stockbrot über Feuerkörben. Am Nachbarstand bastelte derweil Gisela Wicke von der Initiative des Mehrgenerationenhauses mit den Kindern bunt bemalte Windlichter und Wald-Dekorationen.

Viele Menschen haben aber nicht nur an ihr eigenes Wohl gedacht. So ist der Reinerlös der ökumensichen Kaffeestube im evangelischen Gemeindezentrum für sozialen Projekten in Gehrden bestimmt. Die Frauen vom Kreativcafé boten ihre Handarbeiten wie Socken, Schals und Mützen und Kissen bis hin zu praktischen Babywickelunterlagen an. „Vom Verkaufserlös kaufen wir neue Wolle zum Stricken und Häkeln sowie Bastelmaterial“, verriet Betty Bekiersch.

Quelle: Heidi Rabenhorst