Brand auf dem Gutshof gelöscht – und Übung bestanden. Einsatzleiter fordert mehr Ausbildungsplätze in der Ronnenberger Zentrale

Bei einer Einsatzübung auf dem Lenther Obergut haben am Mittwochabend die Ortsfeuerwehren Lenthe, Northen und Everloh die Zusammenarbeit erprobt. Einsatzleiter Christian Herder zog in der anschließenden Manöverkritik ein positives Fazit. „Alle 40 Feuerwehrkameraden haben schnell und umsichtig gehandelt“, betonte der stellvertretende Ortsbrandmeister aus Lenthe, der die Übung ausgearbeitet hatte. Und er lobte: „Hier zeigt sich ein hoher Ausbildungsstand der Brandschützer des Löschbezirks Nord mit den Wehren Lenthe, Northen und Everloh. Wir sind für den Ernstfall gut gerüstet.“

Bei der Übung wurde zunächst die Ortsfeuerwehr Lenthe von der Leitstelle Hannover wegen einer Rauchentwicklung am Obergut alarmiert. Nach Eintreffen an der Einsatzstelle bauten die Lenther Feuerwehrkameraden einen sogenannten Löschangriff mit Bereitstellung auf, während der Gruppenführer mit seinem Melder die Lage erkundete. Der meldete schließlich ein Feuer mit einer starken Rauchentwicklung in einem Nebengebäude des Werner-von-Siemens-Museums. Außerdem wurden vier Personen als vermisst gemeldet.

Die für die Übung simulierte Einsatzlage erforderte eine Nachalarmierung der Ortsfeuerwehren aus Northen und Everloh. Im Zugverbund retteten dann drei Trupps unter schwerem Atemschutz die Verunglückten, während die anderen Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung und dem Aufbau der Löschwasserversorgung beauftragt wurden. Die Personen (es kamen Puppen zum Einsatz) konnten innerhalb kürzester Zeit gerettet werden, das Feuer wurde schnell gelöscht.

Auch in Zukunft planen die Feuerwehren des Löschbereiches Nord solche Alarmübungen, um die professionelle Zusammenarbeit der Einsatzkräfte weiter zu fördern und zu verbessern. „Trotz der erfolgreichen Übung zeigte sich aber einmal mehr, dass innerhalb des Löschbereiches Nord Atemschutzgeräteträger und Sprechfunker in großer Zahl fehlen“, betonte Herder bei der Einsatzbesprechung nach der einstündigen Übung. Dies liege jedoch nicht an der Ausbildungsbereitschaft der Kameraden innerhalb der Ortswehren, sondern an fehlenden Lehrgangsplätzen auf Regionsebene an der Feuerwehrtechnischen Zentrale Ronnenberg. „Hier erwarten wir von der Politik dringendes Handeln um die Situation schnellstens zu ändern. Schließlich geht es um die Sicherheit unserer Mitbürger“, erklärte Herder.

Quelle: Heidi Rabenhorst