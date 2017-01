Brand in Tischlerei ist größte Herausforderung. Ehrenzeichen für Ortsbrandmeister

Ditterke. Die größte Herausforderung ist für die Freiwillige Feuerwehr Ditterke im August des vergangenen Jahres eindeutig der Großbrand in der Tischlerei gewesen, berichtete Ortsbrandmeister Achim Flohr am Freitagabend bei der Jahresversammlung.

Die Bewältigung dieses nicht alltäglichen Einsatzes wurde auch vom Gehrdener Stadtbrandmeister Olaf Zieske mit einem Extra-Lob bedacht. „Ihr habt das mit Bravour gemeistert“, bedankte sich dieser bei den Brandbekämpfern aus Ditterke, zu deren weiteren Einsätzen ein Heckenbrand an der Bundesstraße in Ditterke, ein Schwelbrand in der Heizungsanlage der AWO Residenz am Thiemorgen in Gehrden, zwei Verkehrsunfälle in Ditterke im März und im Dezember, ein Gasaustritt am Steintor in Gehrden, eine technische Hilfeleistung im Oktober sowie zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen im April und im Oktober am Klinikum Robert Koch in Gehrden gehörten.

Zu den geselligen Höhepunkten gehörte zweifelsohne die Teilnahme am Stadtpokalschießen des Schützenvereins Gehrden, bei dem die Feuerwehr Ditterke den ersten Platz belegte.

Bezüglich des Feuerwehrnachwuchses sieht Achim Flohr positiv in die Zukunft: „Auch wenn es momentan niemanden gibt, der in der Jugendfeuerwehr mitwirkt, sind in der Everloher Kleinlöschmeistergruppe zwei Kinder aus Ditterke dabei“, sagte der Ortsbrandmeister.

Im Mittelpunkt der einzigen Ehrung des Abends stand Flohr selbst: Olaf Zieske zeichnete ihn für 40-jährige aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr mit dem niedersächsischen Ehrenzeichen aus. Die Liebe zur Feuerwehr ist Flohr in die Wiege gelegt worden: Sein Vater Albert Flohr war mehr als 50 Jahre Mitglied der Ortsfeuerwehr. Er selbst ist mit 16 Jahren in die Feuerwehr eingetreten.

Thorsten Fritschen wurde zum 1. Hauptlöschmeister, Peter Hartmann zum Hauptfeuerwehrmann, Jörg Mischke zum Oberfeuerwehrmann und Dominic Barby zum Feuerwehrmann befördert.

105 Mitglieder hat die Feuerwehr in Ditterke zurzeit, davon 19 aktive, 25 passive und 61 fördernde.