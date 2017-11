Bravorufe zum Abschied. Gospelinitiative begeistert 360 Besucher

Gehrden. Die Gehrdener Gospelinitiative hat am Sonnabendabend 360 Besucher in der Margarethenkirche begeistert. Nach zwei Stunden wurde das Ensemble mit lauten Bravorufen und Jubel verabschiedet.

Es war kein gewöhnliches Kirchenkonzert, das die Besucher in der Margarethenkirche zu hören bekamen. Das Publikum schnipste, klatschte und bewegte sich im Rhythmus der Gospels. Die Gehrdener Gospelinitiative (GIG) unterhielt die Zuhörer zwei Stunden lang mit einer bunten Mischung aus bekannten Hits und neuen Liedern.

Die 31 Sänger unter der Leitung von Leonie Mähler begrüßten die Besucher mit dem Loblied „When all Gods children“, an das sich das berühmte „The light of truth“ anschloss. Die meisten Songs wurden mit Bandbegleitung vorgetragen. Für die rhythmische Unterstützung sorgte Claus Feldmann am Piano und an der Hammondorgel mit seiner Band. Dabei bewiesen Jonas Feldmann am Schlagzeug, Vincent Heller an der Gitarre und Eike Nehen am Bass ihr Können.

Spezieller Gast des Abends war Tine Hamburger, eine „alte“ Bekannte der GIG, die schon im vergangenen Jahr die Kirche ordentlich rockte. Mit ihren fehlerfreien Soli nutzte sie die Akustik in der Kirche perfekt aus. Viel Applaus gab es auch für die Solisten aus den eigenen Reihen: Susanne Petrovic, Thomas Kropeit und Alena Rogge sangen sich in die Herzen der der Zuhörer. Und das Programm aus freudigen und ausgelassenen Stücken – gemischt mit ruhigen und besinnlichen Songs – kam an beim Publikum: Nach zwei Stunden und den beiden Zugaben „A little more Jesus“ und „O happy day“ wurde das Ensemble mit lautem Jubel und Bravorufen verabschiedet. Beim Auszug aus der Kirche stimmte der Chor einfach noch einmal das letzte Konzertlied an und verabschiedete die Gäste vor der Kirche immer noch singend.

Der Chor, der sich 1998 aus Wochenend-Workshops formiert hatte, ist mittlerweile zu einer festen Größe in der Region geworden. Geleitet wird die GIG seit 2014 von der 28-jährigen Dirigentin Leonie Alyssa Mähler. Sie hatte die GIG seit einem Jahr auf das Jahreskonzert vorbereitet.

Quelle: Heidi Rabenhorst