Bürgermeisterin Stephanie Harms gedenkt der Opfer des Nationalsozialismus. Schüler gestalten Feierstunde mit

Quelle: Heidi Rabenhorst

Empelde. Am Internationalen Holocaust-Gedenktag haben Ronnenbergs Bürgermeisterin Stephanie Harms und Jugendliche aus der Marie-Curie-Schule am Freitagvormittag am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Friedhof in der Häkenstraße Blumen niedergelegt. Die Elftklässler riefen in einer szenischen Darstellung dazu auf, die Augen offen zu halten und wachsam zu sein – heute mehr denn je. Als Quelle dienten ihnen Parolen aus Zitaten von Menschen, die sich 1992 in Rostock versammelt haben, um gegen Flüchtlinge und Ausländer zu hetzen, sie zu beschimpfen und einzuschüchtern. „Lasst uns nein sagen, an diesem 27. Januar, dem Tag der Befreiung von Auschwitz. Nein zu Fremdenhass, nein zu Diskriminierung, nein zur Verfolgung, nein zu Ausgrenzung“, forderten sie eindringlich.

Ronnenbergs Bürgermeisterin betonte, dass es nie mehr zu einem Holocaust kommen dürfe. „Wir müssen allen Anfängen wehren. Wir müssen eintreten gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit jeder Art und wr müssen uns den Kräften entgegenstellen, die Demokratie und Rechtsstaat missbrauchen und letztendlich zerstören wollen“, sagte Harms.

Auch das Thema Schuld ließ sie nicht unerwähnt. „Schuld ist nicht vererbbar. Sehr wohl aber Verantwortung. Der müssen wir uns stellen. Indem wir uns erinnern, zeigen wir Bereitschaft, diese Verantwortung anzunehmen. Nur damit sind wir in der Lage, unseren Beitrag zu leisten, nicht erneut in eine Epoche der Unmenschlichkeit zu geraten“, fügte sie hinzu.