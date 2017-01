Chor singt im kleinen Kreis. Karl-Horst Lindwedel führt Verein weiter

in Lokales

Redderse. Der Chor des Männergesangvereins Liederkranz Redderse will trotz Nachwuchssorgen nicht aufgeben. Nur noch acht Sänger gehören ihm an. Dennoch wollen die verbliebenen Aktiven weitermachen und blicken optimistisch in die Zukunft.

Der bisherige Gastsänger Horst Flügel ist aktives Vereinsmitglied geworden und mit dem Eintritt des 1977 geborenen Sebastian Eilmus ist auch die gewünschte Verjüngung des Chores gelungen.

„Dass wir es noch schaffen, liegt vor allem an unserer Chor­leiterin Traudl Mücke. Ihr gelingt es immer, uns mitzureißen“, betonte Lindwedel. Mit sehr viel Ehrgeiz und Vertrauen habe sie dem etwas schwerfälligen und einseitigen Männerchor eine gewisse Leichtigkeit verpasst.

Die Sorgen um den Fortbestand des Chors sind nicht neu. Bereits vor vier Jahren hatten die Mitglieder – bei damals noch zwölf Sängern – lange über eine Auflösung diskutiert und sich schließlich dagegen entschieden. „Solange wir an einem Strang ziehen, halten wir am Liederkranz fest“, sagte der Vorsitzende Karl-Horst Lindwedel bei der Jahresversammlung am Freitagabend. Der MGV hat derzeit 37 Mitglieder.

In seinem Jahresbericht blickte Lindwedel, der wie sein Stellvertreter Hermann Schmidt, Schriftführer Dietrich Pucknat und Kassenwart Siegfried Elsler einstimmig im Amt bestätigt wurde, auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück. Auf 40 Proben und Auftritte seien die Sänger im Jahr 2016 gekommen.

Für 65-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Karl-Horst Lindwedel ausgezeichnet. „Dass ich heute mit fast 84 Jahren immer noch hier stehe, verdanke ich vor allem unseren eisernen Sängern und einem hilfreichen Vorstand, der die manchmal zu optimistischen Pläne des Vorsitzenden in die möglichen Bahnen lenkt. Danke für alles“, sagte Lindwedel nach seiner Wiederwahl. Er habe vor zehn Jahren die Verantwortung des Vereins in turbulenten Zeiten übernommen, um das heute 133 Jahre alte Kleinod im kleinen Redderse zu erhalten und mit Gesang und Veranstaltungen zu verschönern“, sagte er.

Seit 50 Jahren ist Henning Schrader dabei. Er wurde mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Die Ehrungen für Curt Hahne (65 Jahre) und Kurt Korsmeyer werden nachgeholt.