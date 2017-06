Das unmoralische Angebot der Claire Zachanassian. Elftklässler führen Dürrenmatts „Besuch der alten Dame“ auf

Gehrden. Seit November haben sich die 56 Elftklässler der beiden Darstellendes Spiel-Kurse am Matthias-Claudius-Gymnasium für ihr neues Theaterstück „Kill Ill“ vorbereitet.

Am Dienstagabend ist ihnen in der voll besetzten Festhalle am Castrum vor ausverkaufter Kulisse eine gelungene Premiere geglückt. Inhaltlich weicht „Kill Ill“ kaum von Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“ ab. Auch in dem von den MCG-Schülern gespielten Stück heißen die Protagonisten Claire Zachanassian und Alfred Ill, auch hier kehrt Claire Zachanassian nach langer Zeit in ihren Heimatort zurück, um Rache für ein altes Unrecht zu üben. Und wie in Dürrenmatts 1956 uraufgeführtem Welterfolg handelt Kill Ill von Liebe, Verleumdung und der Frage „Kann man Gerechtigkeit kaufen?“

Also alles beim Alten? Ganz und gar nicht! In der Inszenierung ihres Kursleiters und Regisseurs Ludger Deters sowie unter Mitwirkung der Coachs Lynn Michel, Arne Reinecke und Joshua Arndt gelang den Darstellern ein sehr modernes Bühnenstück. So kommt die alte Dame unter anderem nicht mit dem Zug, sondern auf dem Motorrad nach Güllen.

Die Bewohner der Kleinstadt Güllen erwarten von dem Besuch der alten Dame Großes. Arm sind sie nämlich, die Güllener, und sie leiden darunter. „Nichts ist schlimmer als Armut“ hallt es durch den Saal. Damit ist eigentlich alles gesagt über den anfänglichen Seelenzustand der Bewohner. Was aber passiert mit Alfred Ill (großartig gespielt von Tim Marsau und Louis Weiß)? Schließlich verspricht Claire Zachanassian (sehr überzeugend: Charlotte Busch, Eva Pahl und Maya Gaudino) „eine Milliarde Euro für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet“. Ill hat Angst, immer wieder wendet er sich verzweifelt an die Güllener. Werden sie der Macht des Geldes und dem Luxus auf Pump erliegen? Anfangs sichtbar durch gelbe Schuhe, am Schluss tanzend und Geldscheine durch die Luft werfend. Alfred Ill stirbt und freudestrahlend schwenkt der Bürgermeister (Miron Näther) den ersehnten und teuer erkauften Milliardenscheck.

Viel Beifall gab es für die Gesangseinlage von Henrik Schwertfeger, der sich mit „Close every door to me“ aus dem Musical Joseph sowie Herbert Grönemeyers „Der Weg“ in die Herzen der Zuschauer sang und die von Marie Steins und Jana Winnecke getanzte Interpretationen der Seelenlage der Protagonistin. Für die musikalische Begleitung am Klavier und an der Gitarre sorgte Linus Kaspari. Unterstützt wurde das Ensemble von der Choreographin Katja Altmann-Funke von der Tanzschule Möller.

Mit langanhaltendem Applaus des Publikums und lobenden Worten der Schulleiterin endete der gelungene Premierenabend: „Ihr habt wieder etwas Tolles auf die Bühne gebracht. Vielen Dank dafür“, sagte Monika Schulte.

Nach zwei Aufführungen ist das Stück ein letztes Mal am 11. August ab 20 Uhr in der Bergbühne Empelde zu sehen.

Quelle: Heidi Rabenhorst