Der Bau der neuen Kita kann beginnen. Der erste Spatenstich ist für Oktober geplant / Caritas übernimmt Trägerschaft der Einrichtung

Ronnenberg. Bürgermeisterin Stephanie Harms und der Vorstand des Caritasverbandes Hannover, Andreas Schubert, haben alles klargemacht: Sie unterzeichneten eine sogenannte Betriebsführungsvereinbahrung für den Kita-Neubau in Ronnenberg. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren. Damit übernimmt die Caritas die Trägerschaft für die Einrichtung. Die Planungen für das Projekt haben vor dreieinhalb Jahren begonnen. Der erste Spatenstich ist für Oktober geplant. Die ersten Kinder sollen zum neuen Kindergartenjahr 2018/2019 im August 2018 einziehen.

„Die Baugenehmigung ist vergangene Woche erteilt worden, nun arbeiten die Architekten mit Hochdruck an den Planungen“, berichtete Pfarrer Klemens Teichert von der katholischen St.Thomas Morus Gemeinde in Ronnenberg. In den nächsten Wochen soll mit den notwendigen Vorarbeiten begonnen werden wie unter anderem mit dem Abriss einer Garage auf dem Grundstück an der Deisterstraße 12. „Die Initiative für den Bau der Kita ging von uns als Gemeinde aus“, so Teichert weiter. Er sei sehr zufrieden, dass mit der Vertragsunterzeichnung ein weiterer Schritt für die erfolgreiche Realisierung des Projekts getan worden sei.

„Wir freuen uns, dass wir damit künftig 40 zusätzliche Betreuungsplätze für Ronnenberger Kinder anbieten können“, sagte Bürgermeisterin Stephanie Harms. In der Kita sollen zwei Vormittagsgruppen mit je 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätze für Kinder jeglicher Konfession und Nationalität aus dem Ronnenberger Stadtgebiet angeboten werden. Personalauswahl und –Betreuung der Kita liegt in den Händen des Caritasverbandes Hannover. „Der jährliche Zuschuss der Stadt richtet sich nach den tatsächlichen Fachpersonalkosten, der Höhe der Elternbeiträge sowie der bewilligten Landesmittel durch die Kirche“, betonte Erster Stadtrat Torsten Kölle, der sich für die konstruktive und angenehme Zusammenarbeit mit Pfarrer Teichert bedankte. „Auch wenn die Verhandlungen zwischendurch zu stoppen schienen, wir haben nicht aufgegeben. Wir wollten das durchziehen und im Plan beleiben. Der Erfolg eines solchen Vorhabens hängt immer auch von den handelnden Personen ab“, sagte Kölle, der die Win-Win-Situation begrüßte. So liege die Betriebsführung der kommunalen Aufgabe der Kinderbetreuung bei der Kirche beziehungsweise beim Caritasverband und entlaste auf diese Weise die Stadt, wobei diese gleichsam auch weiterhin die Finanzierung mit rund 210 000 Euro jährlich sicherstelle.

Voll des Lobes für die angenehme und gute Zusammenarbeit war auch Andreas Schubert. „Die Zeit verging wie im Fluge. Wir haben schnell und gut Lösungen gefunden“, betonte der Direktor des Caritasverbandes. Er sei der Stadt Ronnenberg dankbar, dass sie den Caritasverband im Bereich der Kinderbetreuung unterstütze und seine Arbeit wertschätze. „Damit können wir als Kirche und Caritasverband einen wertvollen Beitrag in der Stadt leisten und vielen Eltern eine liebevolle Betreuung und Förderung ihrer Kinder anbieten“, fügte Schubert hinzu.

Auch Nicole Wilke freut sich über das gelungene Projekt. „Dies ist die nunmehr fünfte Caritas-Kita in der Region. Wir haben Lust, uns auszubereiten in den Kommunen. Es herrscht reges Interesse seitens von Mitarbeitern und von Bewohnern“, sagte die Caritas-Fachberaterin für Kindertagesstätten.

Die geplanten Gesamtkosten für den Neubau betragen rund 990 000 Euro. Das katholische Bonifatiuswerk hatte bereits im vergangenen Jahr 75 000 Euro als Förderung zugesagt. Die Caritas übernimmt 450 000 Euro als Mietvorauszahlung. Die verbleibenden 465 000 Euro sollen aus öffentlichen Zuschüssen und Spenden finanziert werden. 416 000 Euro werden davon durch das Land Niedersachen (180 000 Euro), die Region Hannover (145 000) und die Stadt Ronnenberg (91 000) getragen. „Es sind bereits rund 25 000 Euro an Spendengeldern eingegangen. Das bestätigt uns die evangelische Michaelisgemeinde, mit der wir die Kita als ökumenisches Projekt gemeinsam begleiten, in unserer Entscheidung für den Bau“, freute sich Pfarrer Klemens Teichert. Beide Gemeinden hoffen, insgesamt 50 000 Euro über Spenden einnehmen zu können.

Wer den Neubau der Kita unterstützen möchte, kann das über die Kontoverbindung IBAN DE60 2519 3331 0401 9792 05 mit dem Stichwort Kita-Patenschaft, tun. Der Versand von Spendenbescheinigungen erfolgt automatisch.

Quelle: Heidi Rabenhorst