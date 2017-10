Die neuen Majestäten stehen fest. Schützen Böning und Otto gekürt

Ronnenberg. Die Ronnenberger Schützen haben den neuen Stadtkönig und die neue Königin ermittelt. Die Titel gingen an Gustav Böning aus Empelde und an Sigrid Otto aus Ronnenberg. An dem vom ehemaligen Bürgermeister Ernst-Georg Hüper in den siebziger Jahren als Ratsherrenpokal ins Leben gerufenem Schießwettbewerb hatten sich insgesamt 30 Schützen aus Benthe, Empelde und Ronnenberg beteiligt. Ausgerichtet wurde er in diesem Jahr von der Schützengesellschaft Benthe.

Benthe, Empelde und Ronnenberg sind die letzten von ehemals fünf Schützenvereinen im Stadtgebiet. Während der Proklamation und der Feier in der Lütt Jever Scheune war die Stimmung aber dermaßen ansprechend, dass die Fortsetzung des Wettbewerbs im kommenden Jahr bei der Empelder Schützengesellschaft bereits feststeht. Auch der Termin ist schon bekannt: Die Proklamation der Würdenträger 2018 erfolgt erneut am dritten Freitag im Oktober.

In Anwesenheit von Bürgermeisterin Stephanie Harms wurden die neuen Majestäten ausgezeichnet. Dazu zählen neben Königin Sigrid Otto die erste Prinzessin Ilona Volker und die zweite Prinzessin Renate Sommer (beide aus Benthe). Jugendkönig ist Jared Fische, erster Ritter ist Timon Dreves, dritter Ritter ist bei den Nachwuchsschützen Benedikt Braun (alle kommen aus Empelde). Neben Stadtkönig Gustav Böning wurden als erster und zweiter Ritter Frank Störr (Empelde) und Harald Jordan aus Ronnenberg Empelde geehrt.