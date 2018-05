DLRG Ortsgruppe Empelde erhält Jugendförderpreis. Nolte-Stiftung würdigt ehrenamtlichen Einsatz/Neue Ausrüstung für 400 Euro

Empelde. Der Jugendsportförderpreis der Rüdiger-Nolte-Stiftung geht in diesem Jahr an die DLRG (Deutsche Lebensrettungsgemeinschaft) Ortsgruppe Empelde. Ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury war der Einsatz in vielen Bereichen: „Sie unterstützen den Schulsport, tragen zur Erhöhung der Jugendschwimmquote bei und zeichnen sich dadurch aus, dass sie Jugendliche zu sozialem Engagement erziehen, indem diese Strandwache übernehmen und sich so auch gesellschaftlich integrieren“, sagte Stiftungsgründer Rüdiger Nolte.

Der Jugendsportförderpreis wurde zum siebten Mal ausgelobt. Die Stiftung wurde 2007 von Rüdiger Nolte mit einem Startkapital von 26 000 Euro gegründet. Seitdem werden mit dem verzinsten Geld besondere Leistungen und ehrenamtliches Engagement im Jugendsport der Stadt Ronnenberg ausgezeichnet.

Nolte hatte zu Beginn des Jahres Sportvereine, Schulen und Stadtverwaltung angeschrieben und um Vorschläge für mögliche Preisträger gebeten. Mit den gleichberechtigten Stiftungsmitgliedern Achim Busse und Andreas Weitemeier sichtet Nolte pro Jahr etwa zehn Bewerber. Einstimmig entschied sich die Jury dieses Mal für die DLRG Ortsgruppe Empelde. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und die damit verbundene finanzielle Unterstützung. Wir können jeden Euro gebrauchen“, sagte die DLRG- Ortsgruppenvorsitzende. Von den 400 Euro soll neue Ausrüstung für den Schwimmunterricht angeschafft werden.

Wer helfen möchte den Jugendsportpreis weiter zu ermöglichen, erreicht die Stiftung unter Rüdiger-Nolte-Stiftung, Postfach 100123, in 30967 Wennigsen. Das Spendenkonto bei der Volksbank Ronnenberg hat die IBAN DE35 2519 3331 0152 5000 20.

Quelle: Heidi Rabenhorst