Dritte Auflage der Golf Trophy. Gehrdener messen sich in Bad Münder

Gehrden. Schon bei der Premiere hatte Turnierorganisator Thorsten Knaul an eine Fortsetzung geglaubt und für die Golf Trophy Stadt Gehrden einen Wanderpokal ausgelobt. Am 26. August wird die Golfmeisterschaft nun bereits zum dritten Mal ausgespielt. Nach zwei erfolgreichen Jahrne mit jeweils über Gehrdener Golfern könne man bereits jetzt schon von Tradition sprechen. „Wir wollen in diesem Jahr die 60-er Marke knacken“, sagte Knaul beim Gespräch mit Bürgermeister Cord Mittendorf.

Die Idee, Golfer aus Gehrden in einem Turnier in Form einer Stadtmeisterschaft zu vereinen, sei vollends aufgegangen. „Die Spieler kamen bislang aus elf unterschiedlichen Golfclubs aus nah und fern mit einem festen Stamm aus Teilnehmern. Schön wäre es jedoch, weitere Golfer zur Teilnahme zu animieren“, so der Organisator. Es mache einfach Spaß, neue Golffreunde aus Gehrden im Rahmen der Stadtmeisterschaft kennen zu lernen.

Nach Schätzung von Knaul gibt es in Gehrden etwa 250 Golfspieler, und weil es in der Burgbergstadt keinen Golfplatz gibt, ist der Golfclub am Deister in Bad Münder wieder der Austragungsort. Knaul gehört dort zum Vorstand. Das Turnier beginnt am Sonnabend, 26. August, um 10 Uhr. Teilnahmeberechtigt sind alle Golfer, die in der Stadt Gehrden oder in den dazugehörigen Ortschaften ihren Wohnsitz haben und eine Mitgliedschaft in einem Golfclub des Deutschen Golf Verbandes mit Handicap Führung nachweisen.

Unverändert groß ist die Unterstützung der Gehrdener Unternehmen. „Elf Firmen treten inzwischen als Sponsoren auf. Wir konnten sogar drei neue hinzugewinnen“, so Knaul. Der Sieger erhält erneut einen Gutschein für ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen. Dank der zahlreichen Sponsoren geht niemand leer aus: Alle Spieler erhalten einen nach Platzierung gestaffelten Preis. Zusätzlich wird ein „Nearest to the Pin“ Sonderpreis ausgelobt –getrennt nach Damen und Herren. Trotz des sportlichen Wettkampfes stehe die Geselligkeit im Vordergrund. Um ein möglichst breites Feld an Teilnehmern zu haben, werde das Turnier nicht vorgabewirksam ausgespielt. Bei der Gehrdener Golf Trophy kann man sein Handicap weder verbessern noch verschlechtern. Der Wettkampf geht über 18-Loch, die Wertung erfolgt in der Sonderform „Bruno-Punkte“, das heißt der Summe aus gespielten Brutto- und Nettopunkten. Das Startgeld beträgt 20 Euro.

Als Schirmherr wieder mit dabei ist Bürgermeister Cord Mittendorf. „Die Golf Trophy ist eine tolle Idee, weil damit alle Spieler ausschließlich aus Gehrden angesprochen sind. Das Turnier bekommt immer mehr den Charakter einer offiziellen Stadtmeisterschaft“, sagte Mittendorf. Er freue sich schon sehr darauf, auch in diesem Jahr die Siegerehrung vornehmen zu dürfen.

Details zur Ausschreibung und den Anmeldebogen finden Interessierte in Kürze auf der Homepage des Golfclub am Deister unetr www.deistergolf.de. Anmeldeschluss ist der 23. August.