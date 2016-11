DRK-Ortsverein besteht seit 50 Jahren. Zahlreiche Ehrungen beim Festakt in Lemmie – Wichtiger Bestandteil in der Dorfgemeinschaft

Lemmie. In fröhlicher Runde hat der DRK-Ortsverein Lemmie sein 50-jähriges Jubiläum im Gästehaus Gerlach gefeiert. „Auf 50 Jahre DRK kann Lemmie stolz sein. Das sind 50 Jahre tadellose ehrenamtliche Arbeit“, begrüßte die Vorsitzende Monika Badstieber die mehr als 50 Gäste.

Unter den ersten Gratulanten war Annegret Ronschke vom DRK-Präsidium Region Hannover. „Es gehörte viel Mut und Zuversicht dazu, diesen Schritt zu wagen“, sagte sie in Richtung von Ulrike Guldner, auf deren Initiative der Ortsverein einst gegründet worden war. Auch wenn sich die Aufgaben und Ziele in den vergangenen Jahren verändert hätten, sei der Verein mit seinem breiten Angebot nicht wegzudenken. Positiv überrascht sei sie vor allem von dem guten Zusammenhalt.

Voll des Lobes war auch Ortsbürgermeister Hilmar Rump: „50 Jahre DRK in Lemmie – das heißt 50 Jahre Engagement für die Ideen und Ziele des Deutschen Roten Kreuzes. Der Ortsverein hat sich von Anfang an stark in das Dorfleben eingebunden und viel für den Zusammenhalt und die Förderung der Dorfgemeinschaft beigetragen“, bedankte sich Rump bei den Ehrenamtlichen. Er erwähnte deren unermüdliches Engagement und nannte beispielhaft die mehrtägigen Jahresfahrten, die Betreuung von Senioren, die monatlichen Informationsabende, die jährlichen Haus- und Straßensammlungen sowie die Blutspendenaktionen. „Auf Sie ist stets Verlass“, sagte Rump. Seinen Glückwünschen schlossen sich die Vorsitzenden der örtlichen Vereine an.

DRK-Vorsitzende Monika Bad-stieber erinnerte in ihrem Rückblick an die Gründung des DRK-Ortsvereines Lemmie. „Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren wurde am 22. November 1966 der Ortsverein mit 17 Mitgliedern im Gasthaus Brinker gegründet. Sie wählten durch Zuruf Ulrike Guldner zur ersten Vorsitzenden“, berichtete Badstieber. Den Vorstand komplettierten damals Hedwig Müller, Hanne Christoffers, Helga Drell und Inge Meyer. Heute zählt der Verein 116 Mitglieder. Mit Peter Urban und Peter Nispel sind zum Vereinsjubiläum zwei neue Mitglieder eingetreten.

Quelle: Heidi Rabenhorst

Annegret Ronschke und Monika Badstieber zeichneten die Gründungsmitglieder Ulrike Guldner, Helga Drell und Inge Meyer mit Ehrenurkunden und Nadeln aus. Ebenfalls für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden Anna Weber, Rosemarie Mülder, Christa Dörfel, Hilde Fehlie und Helga Szot. Die Auszeichnungen von Gisela Preuschoff und Sigrid Narten für 50-jährige Mitgliedschaft werden nachgeholt.