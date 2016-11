Ein Raum der Stille im Klinikum. Anliegen der Krankenhausseelsorge wird in die Tat umgesetzt

in Gehrden

Gehrden. Im Klinikum Robert Koch wird ein Raum der Stille eingerichtet. Der Raum soll alle Patienten, deren Angehörige, aber auch die Mitarbeiter unabhängig von ihrer Glaubensüberzeugung zur stillen Einkehr und zum Gebet einladen.

„Wir brauchen Momente, in denen wir ganz für uns sind, Abstand gewinnen, uns innerlich sortieren und auftanken können“, sagte Klinikseelsorgerin Gunhild Junker gestern bei der Vorstellung der ersten Pläne. Die Einrichtung des Raumes der Stille sei ihr ein großes Anliegen gewesen, betonte sie. Gemeinsam mit der Innenarchitektin Claudia Peter hat Junker in den vergangenen Wochen unterschiedliche Räume der Stille besucht und sich inspirieren lassen. Peter bewegt sich auf bekanntem Terrain: Nach ihren Ideen ist im Diakoniekrankenhaus Annastift ein Raum entstanden, der Patienten, Mitarbeitern und Besuchern in emotional belastenden Situationen Kraft spenden soll.

Im Gehrdener Krankenhaus wird der rund 30 Quadratmeter große Raum momentan noch für die Patientenversorgung benötigt. Doch am 1. Dezember solle er bezugsfertig sein, versprach der kaufmännische Direktor Manfred Glasmeyer. Der Raum im ersten Obergeschoss des alten Krankenhaustraktes besticht durch seine Lage. „Zwei große Fenster in Richtung Wald lassen uns die Natur nicht nur sehen, sondern spüren“, schwärmte Peter. Sie könne sich einen Brunnen mit leise über einen Stein fließendem Wasser an zentraler Stelle und verschiedene Sitzgelegenheiten vorstellen.

Für Superintendentin Antje Marklein ist es wichtig, dass alle Religionen dort Raum haben sollen. „Religionsfreiheit ist ein Grundrecht, und deshalb soll sich jeder dorthin zurückziehen können“, betonte sie.

Für die Gestaltung des Raumes wird mit Kosten in Höhe von 15 000 bis 20 000 Euro gerechnet. Der Raum der Stille soll im Frühjahr 2017 eröffnet werden.