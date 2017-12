Eine neue Krippe für die Kirche. Finanzierung über das freiwillige Kirchgeld

Gehrden. Fast 30 Jahre zierte eine Krippe aus Ton die evangelisch-lutherische Margarethenkirche in Gehrden. Doch der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, und sie wurde nun durch ein neues Ensemble ersetzt. Finanziert wurde die neue Krippe aus dem freiwilligen Kirchgeld 2017. Damit sie möglichst viele bewundern können, hat sie ihren Platz im Eingangsbereich im Turmraum gefunden.

In vielen Haushalten wird in dieser Woche schon der Weihnachtsbaum aufgestellt. Dazu gehört dann auch in den meisten Fällen eine kleine Krippe. In der Gehrdener Kirche steht seit dem ersten Advent die neue Krippe. „Weil die alten Figuren aus Ton in die Jahre gekommen sind, hat der Kirchenvorstand im Frühjahr beschlossen, neue Figuren anzuschaffen“, sagt die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Dorothea von Schlotheim.

Den Stall aus heimischen Hölzern hat Gerhard Schroeter gebaut. Die Figuren hat Samir Lolas aus Palästina geschnitzt. „Den Kontakt zu ihm hat Naim Shahwan hergestellt, der auf dem Weihnachtsmarkt in Hannover Krippenfiguren anbietet. Er lebt mit seiner Familie in Empelde und stammt aus Palästina“, erzählt von Schlotheim. „Mit ihm hat der Kirchenvorstand besprochen, welche Figuren wir für unsere Kirche brauchen“, sagt von Schlotheim. Als Naim Shahwan zu Ostern in seine Heimat gefahren sei, habe er den erfahrenen Schnitzer Samir Lolas beauftragt, die Figuren zu gestalten. „Dieser hat sie aus dem Block eines etwa 300 Jahre alten Olivenbaumes geschnitzt“, schwärmt die Kirchenvorstandsvorsitzende.

In Palästina werden Schnitzereien aus Olivenholz in vielen Familienbetrieben hergestellt. Lolas ist 53 Jahre alt und lebt in der Umgebung von Bethlehem, er ist katholisch und hat sieben Töchter, die die deutsche Schule besuchen.