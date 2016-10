Eine schöne bunte Welt im Integra. Die 80-jährige Hanne-Lore Posim zeigt Aquarelle und Acrylbilder im Empelder Seniorenzentrum

Empelde. Kräftiges Farbenspiel im Seniorenzentrum Integra: Die Empelder Künstlerin Hanne-Lore Posim zeigt dort rund 30 Aquarelle und Acrylbilder. „Schöne bunte Welt“ hat sie die Ausstellung betitelt. Der Schwerpunkt liegt auf Naturdarstellungen. Ihre Bilder waren in der Vergangenheit bereits mehrfach im Senioren- und Pflegeheim Johanneshaus in Empelde zu sehen. Nun können sich Besucher des Integra bis Ende Dezember daran erfreuen.

Die Empelderin zeigt in der Senioreneinrichtung eine Auswahl von Bilder, die sie in den vergangenen Jahren gemalt hat. „Die meisten Bilder zeigen Motive aus meiner Wahlheimat, den Kanaren“, erzählt die 80-Jährige. Bis vor einiger Zeit habe sie dort sogar überwintert. „Nun bin ich nur noch drei Wochen im Jahr dort. Hier fühle ich mich medizinisch besser versorgt“, sagt Posim. Zeit und Platz für ihr Hobby hat sie in ihrem Eigenheim genügend. „In meinem Haus habe ich einen hellen, großen Raum, der mir als Atelier dient“, erzählt sie. Dort könne sie all ihre Werke lagern, die sie seit 1996 geschaffen hat. „Gemalt habe ich schon immer. Intensiver mit der Malerei habe ich mich allerdings erst nach dem Tod meines Mannes beschäftigt“, verrät die Seniorin.

Die 80-Jährige sucht ihre Motive in der freien Natur. Von der künstlerischen Qualität der Bilder können sich Bewohner und Besucher des Seniorenzentrums bis Ende Dezember überzeugen.