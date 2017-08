Einführungsgottesdienst für Kantorin. Kirchenmusikerin Carina Zutz beginnt Dienst in Ronnenberg

Ronnenberg. Es ist eine besondere Stelle, die der Kindertagesstättenverband Calenberger Land und die Ronnenberger Michaelisgemeinde geschaffen haben: Mit Carina Zutz ist eine frisch ausgebildete Kirchenmusikerin angestellt worden. Sie übernimmt Orgeldienste in Gottesdiensten, bei Trauungen, Taufen und Beerdigungen in Ronnenberg und ist außerdem Kirchenmusikerin im Kitaverband. „

In den 17 Kitas im Verband werde sie mit den Kindern singen, Mitarbeitenden fortbilden und zu verschiedenen Anlässen die Musik stärken. Damit erhält die Kirchenmusik einen festen Platz in den Kindertagesstätten. Das ist einmalig“, sagte Superintendentin Antje Marklein in ihrer Ansprache im Einführungsgottesdienst für Carina Zutz in der Michaeliskirche. Sie sei schon gespannt, so die Superintendentin, welcher neue Hit in der nächsten Zeit durch die Kitas schallen werde. Damit übernehme die Kirchenmusikerin auch eine große Aufgabe und Verantwortung: sie trage die christli che Botschaft in die Kitas und erfülle damit auch einen missionarischen Auftrag. Pastor Burkhard Straeck, der Vorsitzende des Verbandsvorstandes, ging in seiner Predigt vor vielen Gästen auf die Bedeutung der Musik in der Bibel und für den christlichen Glauben ein.

„Musik bringt die Vielfalt des Lebens besonders zum Ausdruck. Sie ist das Echo für unser ganzes Leben, für Freude ebenso wie für Trauer. Musik ist ein Stärkungsmittel für die Seelen“, sagte er. Der Glaube lebe von der Berührung durch die Musik, so der Pastor aus Grasdorf und Laatzen.

Die Kraft der Musik spürten die Gäste spätestens im abschließenden Orgelnachspiel von Carina Zutz, die bei der Fuge in a Moll BWV 543 von Johann Sebastian Bach ihr Talent unter Beweis stellte. „Ich bin noch immer ganz ergriffen“, meinte Silke Yavuz, die pädagogische Leiterin des Kindertagesstättenverbandes in ihrem kurzen Grußwort nach Ende des Gottesdienstes in der Kirche. Sie freue sich auf gute Zusammenarbeit.