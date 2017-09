Erinnerungen lösen viel Heiterkeit aus. 20 Absolventen der früheren Realschule treffen sich 45 Jahre nach ihrem Abschluss wieder

Gehrden. „Genau in diesem Raum wurden wir zwei Tage von unseren Lehren bestreikt“, sagte Jutta Witthinrich. 20 Schüler des Abgangsjahrgangs 1972 haben sich am Sonnabend nach 45 Jahren in ihrer ehemaligen Schule getroffen. „Wir waren der erste Jahrgang der Realschule Gehrden vor 51 Jahren“, berichtete Ute Meffert. Dem Lehrerstreik sei ein Schülerstreich vorausgegangen. „Irgendjemand hat ein Papierkügelchen an die Tafel geschleudert“, fügte Heike Claaßen hinzu. Als Strafe sei die Klasse an zwei Tagen nicht unterrichtet worden.

„Ich kann mich noch sehr gut an die Klassenfahrten zum Torfhaus erinnern“, sagte Volker Seefeld, der extra aus dem Sauerland angereist war. Eine andere Ehemalige kam aus Mecklenburg-Vorpommern. „Mich verbindet seit der Schulzeit eine große Freundschaft mit Ute Meffert. Wr besuchen uns immer zu unseren Geburtstagen“, sagte Regina Brandes. Die meisten Teilnehmer kamen jedoch aus der näheren Umgebung von Gehrden.

Heile Claaßen, Ute Meffert und Jutta Witthinrich hatten das Wiedersehen organisiert. Die Veranstaltung musste privat organisiert werden. Denn zuständig für die Realschule, die vor einigen Jahren von der Oberschule abgelöst wurde, fühlte sich niemand mehr.

„Nun wollen wir uns in fünf Jahren wiedertreffen, zum 50-jährigen Abgangsjubiläum sozusagen“, sagte Witthinrich. Sie hoffe, dass dann noch ein paar mehr Ehemalige kommen. Immerhin sei der erste Jahrgang der vor 51 Jahren eröffneten Realschule Gehrden mit 60 Schülern in drei Klassen unterrichtet worden.

Große Freude herrschte bei den Teilnehmern darüber, dass ihr ehemaliger Mathematiklehrer Jürgen Drube der Einladung gefolgt ist. „Ich habe mich sehr darüber gefreut und bin gerne gekommen“, sagte er.

Nach einem gemeinsamen Kaffeetrinken besuchte die Gruppe ihre alte Schule. „Es hat sich viel verändert, nicht nur das Gebäude von außen, sondern auch innen ist alles anders“, meinte Heike Claaßen. Eins sei jedoch gleich geblieben. „Auch heute bin ich wie damals mit Herzklopfen in die Schule gegangen“, berichtete sie.

Quelle: Heidi Rabenhorst