Feuerwehr übt Einsatz im Ortskern. Dichter Rauch quillt aus Abrisshaus

Ronnenberg. Eine Alarmübung der Feuerwehr hat am Mittwochabend zahlreiche Anwohner aufgeschreckt. Laut Feuerwehr nutzten die Brandbekämpfer ein abbruchreifes Wohnhaus an der Straße Über den Beeken 2 für eine Übung. Geprobt wurde der Einsatz in einem engen Treppenhaus sowie das Aufbrechen verschlossener Türen bei starker Rauchentwicklung. 35 Feuerwehrleute Ronnenberg und Weetzen waren mit vier Fahrzeugen und der Drehleiter bei dem vermeintlichen Wohnhausbrand mit Menschengefährdung im Einsatz.

Als die Einsatzkräfte fünf Minuten nach Alarmierung um 18.40 Uhr an der Einsatzstelle eintrafen, machte sich bereits ein Bewohner des Hauses über ein Fenster im ersten Stock bemerkbar und es war eine starke Rauchentwicklung erkennbar.

Als erstes wurden die Rettung der Person am Fenster über die Drehleiter und eine Suche nach weiteren Personen mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz eingeleitet. Im Verlauf des Einsatzes konnten so drei Erwachsene und ein Kind aus dem Haus gerettet werden, ein Erwachsener davon über eine Steckleiter an der Rückseite des Hauses. Die Geretteten wurden an den Rettungsdienst übergeben und von diesem vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Währenddessen wurde der Brandherd im Inneren des Hauses von einem Trupp ausfindig gemacht und abgelöscht.

Etwa 25 Minuten nach der Alarmierung waren alle dringenden Maßnahmen abgeschlossen und nach einer Stunde der Einsatz beendet. Die Straße Über den Beeken war für den gesamten Zeitraum der Übung, zwischen der Kreuzung zur Meiergarten / Velsterstraße und der Kreuzung zur Benther-/Gehrdener Straße, voll gesperrt. „Wir bedanken uns bei allen Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis“, sagte Einsatzleiter Dirk Vetter, der die Übung gemeinsam mit dem stellvertretendem Zugführer Jörg Kaufmann ausgearbeitet hatte.

Da es sich hierbei um eine unangemeldete Übung handelte, ist es weder zu Sach- noch zu Personenschäden gekommen und auch die geretteten „ Verletzten“ konnten am Ende eine Bratwurst im Feuerwehrhaus mitessen.

Ein großes Dankeschön richtete Vetter auch an Petra Robbers, die das Gebäude für diese Übung zur Verfügung gestellt hat. Solche Gelegenheiten bieten sich uns nicht oft, um die Taktiken und Vorgehensweisen in einer realistischen Umgebung testen zu können“, betonte Vetter. Für die Besitzerin des Hauses, das in Kürze abgerissen werden soll, war es selbstverständlich, das Objekt zur Verfügung zu stellen. „Wann sonst hat man sonst die Gelegenheit so wirklichkeitsnah zu üben“, sagte die Ronnenbergerin.

Ziel der Übung war die Optimierung der Handgriffe unter realistischen Bedingungen. „Das muss einfach sitzen“, fügte Vetter hinzu. Mit dem zügigen Ablauf war er hochzufrieden.

Quelle: Heidi Rabenhorst

