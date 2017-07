Feuerwehrnachwuchs aus Northen belegt zweiten Platz. Pokale für den Vize-Lagermeister

Northen. Mit dem Titel des Vize-Lagermeisters ist die Jugendfeuerwehr Northen am Wochenende vom diesjährigen Regionszeltlager zurückgekehrt. Mit elf Kindern und sechs Betreuern haben die Nachwuchskräfte in dem von der Regionsjugendfeuerwehr ausgerichteten Zeltlager auf dem Gelände der Kooperativen Gesamtschule in Neustadt am Rübenberge (KGS) teilgenommen. Dort hatten sich rund 1000 Teilnehmer aus 68 Jugendfeuerwehren der Region Hannover getroffen – wie in jedem Jahr in den Sommerferien. Zum dritten Mal wurde das Regionszeltlager in Neustadt durchgeführt. Die Teilnehmer aus 21 Städten und Gemeinden der Region Hannover waren auf drei Zelt-Dörfer verteilt, dazu kamen 123 ehrenamtliche Helfer. Insgesamt gibt es 3000 Jugendliche in den Feuerwehren der Region. Etwa ein Drittel davon war in Neustadt zu Gast.

Auf dem abwechslungsreichen Programm standen unter anderem Spiele wie Völkerball, Fußballtennis, Ultimate Frisbee und Boccia, bei dem die Northener mit der offenen Gruppe sogar den ersten Platz belegten. Beim Orientierungsmarsch landeten sie auf Platz fünf. „Trotz des Unwetters hatten wir viel Spaß und haben kräftig gefeiert“, verrät Verena Rothenburger vom Betreuerteam. Besonders groß sei die Freude am Freitagabend gewesen, als die Gruppe aus Northen zum Vize-Lagermeister gekürt worden sei. „Von 68 Wehren ist das schon eine tolle Leistung“, freut sich Rothenburger. Lagermeister wurde die Jugendfeuerwehr aus Suttdorf, Platz drei belegte Eilvese.