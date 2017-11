Frauen spenden Eintrittsgelder für den guten Zweck. 350 Euro für Weihnachten im Schuhkarton

Ronnenberg. Lilli Dobersteins Augen leuchten, als ihr die Organisatorinnen des vom Stadtfestvereins Stafero initiierten 1. Glüxsache(n)-Frauenbasars unter dem Motto „Alles was Frau glücklich macht“, 350 Euro für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton überreichen. „Ich kann mich gar nicht genug bedanken“, sagt sie zu Claudia Bierhance und Anja Eisenhardt. Die vierfache Mutter hat zum zwölften Mal die Koordination der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ im gesamten Stadtgebiet übernommen. Spender konnten ihre Schuhkartons, deren Inhalt einen Wert von rund 15 Euro haben sollten, in verschiedenen Sammelstellen im Stadtgebiet abgeben.

„Es war auch in diesem Jahr eine Menge Arbeit in den vergangenen Wochen, aber wenn ich im Nachhinein in die leuchtenden Kinderaugen sehe, weiß ich, dass es sich gelohnt hat“, sagt Lilli Doberstein. In den vergangenen Wochen habe sie gemeinsam mit einigen Freundinnen jede freie Minute damit verbracht, die Kartons auf ihren Inhalt zu überprüfen und dann in Umzugskartons zu verpacken. Wegen der Zollbestimmungen der Einfuhrländer dürfen nur original verpackte Sachen in die Schuhkartons gelegt werden. Süßigkeiten beschränken sich auf Schokolade und harte Bonbons, Gummibärchen sind nicht erlaubt. Lebensmittel müssen nachweislich bis März nächsten Jahres haltbar sein. Die fertig verpackten Pakete werden an Krankenhäuser, Kinderheime und bedürftige Familien in Rumänien, Moldawien und Weißrussland verteilt.

Rund 450 Pakete haben Ronnenberger in diesem Jahr gepackt. In den Jahren zuvor seien es schon mal 700 gewesen, die Spendenbereitschaft habe deutlich nachgelassen. „Umso mehr freue ich mich jetzt über diese große Summe. Damit kann ich einige Kartons füllen“, sagte sie.

Schon Anfang Mai soll es eine Neuauflage des Glüxsache(n)basars im Ronnenberger Gemeinschaftshaus geben. „Dann werden wir mit Kaffee und Kuchen sowie kleinen Snacks auch für das leibliche Wohl der Besucher sorgen“, kündigt Claudia Bierhance an. Die Eintrittsgelder wollen die Organisatorinnen wieder für einen guten Zweck spenden.