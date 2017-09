Für die Prüfung musste viel gelernt werden. Ehemalige Konfirmanden treffen sich in der Michaeliskirche

Ronnenberg. Die Wiedersehensfreude war groß: 44 Konfirmanden haben sich gestern anlässlich ihrer gnadenen, eisernen oder diamantenen Konfirmation zu einem Gottesdienst in der Ronnenberger Michaeliskirche getroffen. Einige von ihnen hatten schon längere Zeit nichts mehr voneinander gehört und nutzten die Gelegenheit, sich über alte Zeiten zu unterhalten. „Den einen oder anderen habe ich nicht auf Anhieb erkannt. Nach ein paar Minuten war die Erinnerung jedoch wieder da“, sagte Dieter Ihrke aus Devese.

An den wöchentlichen, über zwei Jahre dauernden Konfirmandenunterricht könne er sich noch ganz genau erinnern. „Wir mussten richtig viel lernen und dann vor der Kirchengemeinde sogar eine Prüfung ablegen“, erzählte der 80-Jährige.

Hannelore Kampe aus Pattensen kann sich noch ganz genau erinnern, was sie geschenkt bekommen hat. „60 Taschentücher, zwölf Garnituren Unterwäsche und jede Menge Blumen“, erinnerte sich die 79-Jährige.

Die Zeiten seien zwei Jahre nach dem Krieg sehr schlecht gewesen. „Wir waren Flüchtlinge aus Nordpommern. Eine neue Heimat haben wir auf dem Rittergut zwischen Ronnenberg und Gehrden gefunden“, berichtete Adelheid Rademacher.

Den Tag der Konfirmation im Jahr 1947 niemals vergessen wird auch Marlies Borchers. „Für mich war es einer der glücklichsten Tage. Ich habe einen Topf Nivea Creme geschenkt bekommen. Das war wunderbar“, erzählte die 84-Jahre alte Ronnenbergerin.

„70, 65 und 60 Jahre ist es her, dass Sie so wie heute in die Kirche eingezogen sind, aufgeregt, voller Spannung, was Sie da erleben würden. Der Gottesdienst, die Einsegnung, das Abendmahl – Momente des Lebens, die sich einprägen. Mehr oder weniger Erinnerungen werden Sie heute daran haben, wie es damals war. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die einem wieder einfallen… Es wurde das Erinnerungsfoto gemacht…Dann kam die Konfirmationsfeier, mit Geschenken und Glückwünschen, “ begrüßte Pastorin Klies die Jubilare.

Nach dem Gottesdienst trafen sich die ehemaligen Konfirmanden beim Essen im Gemeindesaal. Dabei sorgte vor allem das Betrachten alter Fotos für große Heiterkeit. Das Treffen endete mit einem Kaffeetrinken und dem Versprechen, sich beim nächsten Jubiläum in fünf Jahren wiederzusehen.