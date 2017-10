Geburtstag mit viel Gesang. MGV Empelde feiert 120-jähriges Bestehen

Empelde. Bei einem großen gemeinsamen Fest mit befreundeten Chören hat der Männergesangverein Empelde am Sonnabendnachmittag sein 120-jähriges Bestehen gefeiert. Zur Feierstunde am Sonnabendnachmittag kamen rund 100 Gäste in das Sportparkrestaurant, um den Chormitgliedern zu gratulieren. Der Vorsitzende des Männergesangvereins, Günter Damerau, unternahm eine Reise in die Vergangenheit und erinnerte an die Anfangsjahre des Chores. 38 Männer gründeten ihn vor 120 Jahren. In den Folgejahren erreichte die Mitgliederzahl einen Spitzenwert von 150 Sängern. Das hat sich stark geändert. Zuletzt waren es nur ncoh 20 aktive Sänger. Im Jahr 2008 habe man deshalb mit der Badenstedter Liderte eine Chorgemeinschaft gebildet. „Diese löste sich dann auch auf“, berichtete Damerau. Trotzdem war dem Vereinsvorsitzenden um die Zukunft des Chors nicht bange. „Vor drei Jahren haben wir beim Gesangverein Concordia Ronnenberg eine Heimat erfunden. In dieser Singgemeinschaft fühlen wir uns sehr wohl“, betonte Damerau bei der Feierstunde im Sportparkrestaurant. Geleitet wird die Gemeinschaft von Christian Rath, der im Namen von Concordia zum Jubiläum gratulierte. „Unsere Singgemeinschaft funktioniert sowohl menschlich als auch beim Singen. Hier haben sich Sänger gefunden, die zueinander passen. Die Entscheidung euern Verein weiterhin am Leben zu halten, war richtig“, so Rath.

Was wäre eine Jubiläumsfeier ohne Ehrungen? Günter Damerau zeichnete Johannes Selcho für 50-jährige Mitgliedschaft aus. Seite 30 Jahren dabei ist Helmut Siegl. Horst Dohne, Rudolf Förster, Marlis Flasbarth, Herbert Brandes und Hörst Möller halten dem Chor seit 20 Jahren die Treue. Seit zehn Jahren sind Hilpert Erhardt und Eberhardt Ellhoff dabei.

Im Namen der Stadt Ronnenberg bedankte sich Bürgermeisterin Stephanie Hartz beim Empelder Männergesangverein. „Sie bereichern mit ihrer Musik das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserer Stadt, Sie verbinden Tradition mit dem Blick in die Zukunft. Vielen Dank dafür“, so die Bürgermeisterin.

Dem offizillen Teil schloss sich ein geselliges Beisammensein mit einem gemeinsamen Essen an.

Quelle: Heidi Rabenhorst