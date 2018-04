Gehrden hat jetzt eigenes Lastenfahrrad. Hannah ist gekommen, um zu bleiben

Gehrden. Gehrden verfügt jetzt über ein eigenes Lastenfahrrad „Hannah“: Ob für den schweren Einkauf im Supermarkt oder im Baumarkt – Gehrdener können mit dem Rad bequem ihre Einkäufe erledigen. Und: Die Ausleihe ist kostenlos. Bereits im vergangenen Jahr hatten Bürger aus Gehrden über einen Zeitraum von vier Wochen die Möglichkeit, sich das Lastenfahrrad kostenlos auszuleihen. So stand die Hannah beim Radland Gehrden und beim REWE-Markt an der Nordstraße zur Ausleihe bereit.

„Beide Angebote wurden von den Bürgern sehr gerne in Anspruch genommen“, berichtete Edmund Jansen, der städtische Klimaschutzmanager. Jetzt hat die Stadt ein eigenes Exemplar bekommen. „Hannah soll die umweltfreundliche Mobilität und den Radfahrverkehr fördern, CO2 vermeiden und so zur Umsetzung des Klimaschutzaktionsprogramm beitragen“, fügte er hinzu. Nicht zu vergessen sei dabei auch der Spaßfaktor, wenn Kinder vorne Platz nehmen.

Hannah kann per Internet unter www.hannah-lastenrad.de gebucht werden. Stationiert ist das Gehrdener Exemplar am Rewe-Markt an der Nordstraße. „Wir haben alle Märkte in Gehrden angeschrieben. Herr Szedlak hat sich sofort bereit erklärt, die Ausleihe zu übernehmen“, berichtete Wernhard Thielemann vom ADFC. Nach der Buchung im Internet erhält der Nutzer ein Passwort und kann damit das Rad bei der Marktleitung in Empfang nehmen. Die Ausleihdauer ist auf drei Tage begrenzt.

Auch der stellvertretende Bürgermeister Henning Harter freute sich über das Geschenk an die Stadt Gehrden. „Ich möchte mich ganz herzlich bei Udo Sahling von der Klimaschutzagentur sowie bei Frank Glaubitz von der Avocon für die Finanzierung bedanken“, sagte Harter bei der Inbetriebnahme. All das gehe natürlich nicht ohne ehrenamtliche Unterstützung. Die Betreuung und sowie kleinere Reparaturen übernehmen Fahrradpaten des ADFC Gehrden/Ronnenberg. Die ADFC-Zentrale in Hannover übernimmt die Wartung, die jeweils im Frühling und im Herbst auf dem Programm steht.

Das Lastenfahrrad kostet 5000 Euro. Diese Kosten zuzüglich der dreijährigen Wartung mit 500 Euro pro Jahr haben die Klimaschutzagentur und die Avacon übernommen. „Wir unterstützen dieses Projekt sehr gerne. Damit kann jeder einen kleinen Schritt zum Klimaschutz und seinen Beitrag zu einer klimaschonenden Mobilität leisten“, sagte Udo Sahling von der Klimaschutzagentur.

Quelle: Heidi Rabenhorst