Vertreter für gehobenen Blödsinn. Kabarettist Matthias Brodowy begeistert in der Marie-Curie-Schule

Empelde. Getreu dem Motto „Bis es euch gefällt“ hat der Kabarettist Matthias Brodowy am Donnerstagabend die 294 Gäste bei der Benefizveranstaltung des Vereins Intensivkinder zuhause Niedersachsen in der ausverkauften Aula der Marie-Curie-Schule unterhalten.

Für sein Publikum in Empelde hatte der Hannoveraner das Beste aus seinen bisherigen neun Programmen zusammengestellt. Der selbst ernannte „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ führte die Zuschauer zurück in die wunderbare Zeit des käferorangefarbenen Wählscheibentelefons, als er im Blockflötenensemble ganze Seniorenheime tyrannisierte. Er erklärte als Bauch-hin-Trainer, warum wir uns Übergewicht angesichts der wirtschaftlichen Lage unbedingt leisten müssen. Als selbst ernannter „chief director for a high level bullshit“ sprach er über Handysüchtige und erklärte der Jugend von heute den Brokatüberzug für das Telefon von damals als „digitale Handyschale“. Auch seine mehr als skurrilen Albträume, in denen er unter anderem Politiker wie Günther Oettinger als Englischlehrer erlebt, warf er zwecks persönlicher Verarbeitung der Allgemeinheit zum Fraß vor.

Mit viel Applaus quittierte die Zuhörerschaft die Textpassagen aus seinem neuen Buch mit Bildern von Ole West „Einmal Labskaus und zurück“. So berichtet er in diesem „Kuddelmuddelbuch“ unter anderem von seiner 108 Minuten dauernden Reise mit der S-Bahn von Langenhagen in sein viel geliebtes Paderborn. Auch der kürzeste Witz, bei dem es um den Kauf einer Tüte mit Süßigkeiten geht, sorgte für Heiterkeit: „Brauchen Sie eine Rechnung? – Nein, ein Bonbon-Bon reicht mir!“

Eine temporeiche One-Man-Show, Texte und Töne – mal laut, mal leise, Klassiker und Aktuelles, jenseits der Frage, ob das nun Kabarett oder Comedy sei. In zwei Stunden kombinierte er Gesellschaftskritik mit Musikeinlagen und erntete am Ende langen Applaus.

DER VEREIN

Der Verein Intensivkinder zuhause Niedersachsen ist ein Selbsthilfeverein von Eltern mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die durch Behinderung, Krankheit oder Unfall schwer- oder schwerstpflegebedürftig sind. Der Verein berät seit mehr als zehn Jahren Eltern und Betroffene und organisiert Elterntreffen und Freizeitaktionen.

Mit dem Comedian Matthias Brodowy hat der Verein einen prominenten Unterstützer gefunden. „Ein Teil des Erlöses seines Auftritts in Empelde kommt unserer Arbeit zugute“, sagte Vereinsvorsitzende Rotraut Schiller-Specht. So sei im Sommer eine Freizeit an der Nordsee mit zehn Jugendlichen geplant. „Diese Aktivitäten kosten viel Geld. Wir müssen ein großes Betreuerteam mitnehmen“, fügte die Ronnenbergerin hinzu. Mit Schautafeln hat die Elternselbsthilfegruppe die Besucher über ihre Arbeit und Projekte informiert.

Quelle: Heidi Rabenhorst