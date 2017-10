Gemeinsam spielen – und übernachten. Das Handballcamp des TuS Empelde mobilisiert 80 Nachwuchssportler

Empelde. Während der letzten vier Tage der Herbstferien hat sich für 80 Jungen und Mädchen von sechs bis 18 Jahren alles um den Handball gedreht. Sie hatten in den Sporthallen in der Barbarastraße und am Sportpark ihren Spaß im Jugendcamp des TuS Empelde.

„Wir danken den Eltern für die tolle Unterstützung und die vielen Essensspenden“, sagte Jugendwartin Denise Csepke, „auch der Handballjugend-Förderkreis, der das Camp komplett finanziert hat, verdient ein Riesenlob.“ Mehr als 1000 Euro bringt der Unterstützerkreis auf und bietet damit den 80 Nachwuchsspieler von den E- bis zu den A-Junioren eine warme Mahlzeit und frisches Obst an. An drei Tagen standen jeweils zwei Trainingseinheiten auf dem Programm.

Auch die Stadt Ronnenberg ist an dem Erfolg des kostenlosen Ferienangebots beteiligt. „Die Stadt stellt die Sporthallen am Sportpark und in der Barbarastraße kostenlos zur Verfügung“, freute sich Rüdiger Waldeck vom Handballförderkreis. Sein Dank gilt auch den ehrenamtlichen Helfern, die diese Aktion tatkräftig unterstützen. Beeindruckt von der Aktion zeigte sich auch Bürgermeisterin Stephanie Harms, die am letzten Tag des Feriencamps mit den Kindern gemeinsam zu Abend gegessen hat. „Was hier geleistet wird, ist wirklich super“, sagte die Rathauschefin über das ehrenamtliche Engagement. Jugendwartin Denise Csepke und ihr achtköpfiges Helferteam verzichteten auf Urlaub und Freizeit, um den Kindern ein paar Tage kostenloses Training zu vermitteln. Viel Spaß hatten die älteren Teilnehmer am letzten Abend bei einem Bubble-Footballmatch. Zum Abschluss des Camps übernachteten die jungen Handballer von Freitag auf Sonnabend in der Sporthalle Barbarastraße. Den krönenden Abschluss bildete am Vormittag erneut das Handballturnier, bei dem sich die Kinder gegen ihre Eltern packende Spiele lieferten.