Grundschüler spenden ihre alten Schulranzen. Aktion des Fördervereins der Grundschule Am Castrum – Hilfe für bedürftige Kinder

Gehrden. Der Förderverein der Grundschule Am Castrum hat zum achten Mal die scheidenden Viertklässler gebeten, ihre Tornister für einen guten Zweck zu spenden. Auf diesem Wege haben schon zahlreiche Ranzen ihre Besitzer gewechselt. Dieses Jahr sind 13 Stück zusammengekommen.

Die künftigen Kinder können sich aber nicht nur über den Ranzen, sondern auch über dessen Inhalt freuen. In den meisten Taschen befinden sich zusätzlich Etuis mit Buntstiften und Füllern, Turnbeutel, Lernhefte und Bücher.

Der zehnjährige Matti will mit seinem Ranzen einem anderen Kind eine Freude bereiten. Und wie die meisten seiner Mitschüler hat auch der ebenfalls zehn Jahre alte Devin die Schultasche mit den dazu passenden Utensilien bestückt. Maximilian (10) hat sogar zwei Ranzen mitgebracht. „Einer ist von mir, und der andere gehört meinem Freund, an dessen Schule es diese Aktion nicht gibt“, sagt der künftige Fünftklässler. Auch der neune Jahre alte Jonah findet die Idee gut, anderen Kindern zu helfen.

„Wir freuen uns, dass wieder so viele Kinder ihre ausrangierten Ranzen für einen guten Zweck spenden“, sagte Sascha von Gualtieri, Vorsitzender des Vereins. Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin Nina Rössig übergab er am Montag mit den Grundschülern die Ranzen an die Leiterin der Gehrdener Tafel. Alle werden an bedürftige Kinder und Flüchtlingskinder verteilt. Betty Bekiersch freute sich über die Anzahl der gespendeten Schulranzen: „Es ist schön zu erleben, dass der Förderverein auch in diesem Jahr wieder zur Spendenaktion aufgerufen hat. Ich freue mich schon jetzt auf die strahlenden Gesichter, wenn wir ihnen die Ranzen übergeben“, sagte die Tafelsprecherin. Die Gehrdener Tafel betreut derzeit rund hundert Kinder, von denen zehn in diesem Jahr eingeschult werden. .