Halloweenparty am Bauwagen kommt gut an. 32 Jungen und Mädchen hören Gruselgeschichten

Benthe. Unheimliche Gestalten haben am Montagnachmittag den Jugendtreff Bauwagen in Benthe bevölkert: Zahlreiche Vampire, Gespenster und andere Untote feierten bei der Halloweenparty zwischen Spinnennetzen und Kürbisfratzen und vergnügten sich prächtig. Insgesamt haben 32 Jungen und Mädchen an der Aktion teilgenommen, die Lisa Maak und das Bauwagen-Team bereits zum zweiten Mal organisiert haben. Geschick und Schnelligkeit mussten die Kinder beim Mumieneinwickeln und beim Augapfellauf beweisen, bevor es im Bauwagen Gruselgeschichten zu hören gab. Viele Kinder sind verkleidet gekommen und das hat sich für einige richtig gelohnt. „Das Wisentgehege in Springe hat für die besten Kostüme Eintrittskarten gespendet. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken“, freute sich Lisa Maak. Nach dem Hallowen-Motto „Süßes sonst gibt´s Saures“ erhielten alle Kinder zum Abschluss eine kleine Tüte voller Überraschungen.

„Halloween ist cool, weil wir uns gruselig verkleiden und gut Leute erschrecken können“, befand Leiyah. Die Elfjährige war als schwarz gekleideter Tod zur Party gekommen und bildete mit dem Hoororclown Milos (10) ein düsteres Horror-Duo. Aliya und Maja (beide 7) fanden das Mumieneinwickeln am Lustigsten.

Die nächste Aktion vom Bauwagen ist die Nikolaus-Aktion. Am 5. Dezember können die Kinder ihren mit Namen versehenen Schuh oder ihre Socke zwischen 14 und 16 Uhr im Bauwagen abgeben und am 6. Dezember von 14 bis 16 Uhr auch dort wieder abholen.

Der Jugendbauwagen ist ein Projekt des Ortsrates in Benthe und wird ehrenamtlich von Lisa Maak und Stefan Behrens geleitet.

Die Veranstaltungen sind für die Kinder immer kostenfrei. „Über Spenden freuen wir uns natürlich immer, diese ermöglichen es uns, die nächsten Veranstaltungen zu organisieren“, lässt Lisa Maak wissen.

Quelle: Heidi Rabenhorst